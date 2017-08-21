Существует ли альтернатива родительским комитетам

Деньги родителей не могут идти на ремонт

Положение о родкомах носит рекомендательный характер

Как легализовать объединения родителей

Как проконтролировать расходы

Личное дело

Катерина Павловна Святец родилась 5 марта 1984 года в Харькове, в 2007 окончила ХНЭУ по специальности «Международно-экономические отношения», работала менеджером ВЭД в агропромышленной ассоциации. С 2011 года пребывает в декретном отпуске. С 2014 года вместе с другими активными родителями сооснователь группы «Благодійність в освіті: у законному руслі», с января 2017-го – глава ОО «Благосвит».

Замужем, воспитывает двоих сыновей: 6 и 3 лет. Любит читать, активный отдых, выступает за справедливость.



Константин Юрьевич Карелов родился 19 августа 1974 года. В 1998 окончил ХГТУРЭ по специальности «инженер-радиотехник». Работал на руководящих должностях промышленных предприятий. В 2012 году прошел переподготовку в ХНПУ им. Г.С. Сковороды и получил квалификацию юриста. Руководитель юридической компании, адвокат.

Женат, двое детей: дочь 15 лет и сын 9 лет. Любит свободу во всех ее проявлениях, нетерпим к дискриминации во всех ее проявлениях.

— Здравствуйте, меня зовут Ирина Андреевна, как и когда зародилось движение «Благосвит»?Движение «Благосвит» стартовало приблизительно два года назад. Лично для меня оно началось, когда мой старший сын пошел в детский сад. И естественно, детсад надо было ремонтировать. Как нам пояснили на собрании, решение о том, что конкретно ремонтировать, принимало районное управление образования. Мне это показалось странным — я оплачиваю ремонт, а как и что делать — решают другие люди. Я начала писать об этом в социальных сетях и искать ответ у более опытных родителей. Задавала вопросы, кто с этим сталкивался. Нашла мамочек, членов общественной организации «Демократичний альянс жінок», которые к тому времени уже проработали часть существующих законов по поводу родительских прав и обязанностей. Мы создали в социальной сети группу и назвали ее «Благодійність в освіті: у законному руслі». Позже мы сократили название до «Благосвит» для удобства поиска новыми людьми.— Чего вы добиваетесь и что уже удалось сделать?Изучив законодательство, мы пришли к выводу, что образование в Украине все-таки бесплатное, но каждый раз, когда родители приходят на собрание в детский сад или школу, они берут с собой кошельки. Кроме финансовых вопросов, больше ничего не обсуждается. По закону благотворительные взносы от родителей не могут идти на ремонт, покупку хозяйственных и канцелярских товаров. Их можно направлять на основной вид деятельности учреждения — то есть на образовательный и воспитательный процессы. Это может быть оплата лектора, который придет в детсад или школу и даст дополнительные знания детям. А покупать хозтовары или делать ремонты на родительские деньги – это неправильно, потому что это хозяйственные нужды заведения, которые должна финансировать местная власть. Если, конечно, это какая-то суперсовременная — возможно, электронная — доска, которая будет способствовать развитию детей, то ее можно купить на деньги родителей и по их личной инициативе. Пока же, увы, «пожелания» родителей по «благотворительным» взносам им озвучивают на собраниях как факт – вынь да положь.— Здравствуйте, меня зовут Марина Александровна. Скажите, как поступать родителям? Мы же понимаем, что финансирование скудное. В детских садах и школах воспитатели и учителя жалуются, что денег мало, и просят помочь. Как быть?Говорят, что денег мало, но тем не менее в 2016 году на сессии горсовета заявили о том, что в бюджете остались неосвоенные 800 миллионов гривен. Мне кажется, если денег не хватает, таких остатков быть не может. А если бы эти 800 миллионов направили на образование в Харькове, то учебные заведения можно было бы обеспечить многим необходимым. Более того, когда мы посещали заседания рабочей группы по петиции о запрете сбора наличных средств с родителей (в прошлом году она набрала более 5000 подписей), представитель финдепартамента горсовета нам сообщил, что бюджетные запросы школ и садов удовлетворены на 100 процентов. А это значит: все, что директора и заведующие попросили у города, им предоставили. Другой вопрос – почему предпочитают просить у родителей, а не у городских властей. Но это уже должны родители на местах разбираться.Константин Карелов: Согласно Конституции, дошкольное и среднее образование в Украине является бесплатным и гарантируется государством. И государство предоставляет все необходимое для обучения и получения полного среднего образования. Что касается внебюджетного финансирования учебных заведений, могу заметить, что выходит своеобразный дисбаланс. Образование ребенка зависит не от его знаний, а от того, что приобрели для школы его родители. Качество образования не должно зависеть от благосостояния родителей. Что касается благотворительности, то она, как заметила Екатерина, должна иметь целевое назначение. Одна из статей благотворительности – это образование, а по закону образование – это не ремонты. Образование – это передача и получение знаний. Восстановление зданий школ и хозяйственное обеспечение не подпадает под понятие «благотворительность в образовании». Поэтому как таковой благотворительности у нас нет. По сути это нецелевое использование денег, которые собирают с родителей. А это нарушение, за которое предусмотрена ответственность.— Это Дмитрий звонит. Добрый день! Я знаю, что появилась электронная петиция к президенту Украины с предложением ликвидировать родительские комитеты. В чем причина, как вы думаете?Причина в том, что родителей не устраивает то, в какой форме взимаются деньги на хозяйственные нужды. Если у людей нет возможности оплатить или они не хотят этого делать, их начинают осуждать, происходят конфликты между родителями — теми, кто платит и кто не платит. Накаленная атмосфера передается детям, которые, в свою очередь, также начинают конфликтовать между собой. Создается нездоровая ситуация в коллективе, а такого в учебном заведении быть не должно.— Вы считаете, что если будут ликвидированы родительские комитеты, то у родителей перестанут просить деньги?.: Мы эту петицию не создавали, но считаем, что факт ее создания — это возмущение родителей, у которых представители родительских комитетов, можно сказать, вымогают деньги на ремонт и остальные нужды школы или детского сада. Но я считаю, что петиция открывает лишь малую часть проблемы, и запрет родительских комитетов не решит вопрос так называемых благотворительных взносов. На самом деле законных оснований на существование родительских комитетов нет. Все ссылаются на указ Министерства образования 2004 года, которым было утверждено примерное положение о родительских комитетах. Я сделал запрос в Министерство юстиции, так как обязательным условием регистрации любого закона является согласие Министерства юстиции. Так вот, Министерство юстиции не регистрировало положение о родительских комитетах. Таким образом, положение Министерства образования носит исключительно рекомендательный характер, но не является обязательным.— Так что же делать? Не сдавать деньги в школе?: Совершенно верно, не сдавать.— А как быть тем людям, которых выбирают в родительские комитеты?: Вот я хотел бы узнать, кто их выбирает и кто туда баллотируется. В школе, где учится мой ребенок, выборы в данный орган не проводились. Нет кандидатов, нет процедуры прохождения выборов. Собирается родительское собрание, на котором всем показывают человека, который якобы стал председателем родительского комитета. А для чего нужен этот комитет, кроме как для сбора денег, никто не оговаривает. Куда идти ребенку, если нарушены его права, куда обращаться родителям с вопросами, никто не говорит. Комитет существует исключительно для сбора денег. Идет манипулирование сознанием родителей, которым говорят, что родительский комитет защищает интересы детей и родителей. Как я ни пытался выяснить, где и на основании чего работают эти комитеты, ответов ни школа, ни Департамент образования не предоставили.— Светлана на проводе. Здравствуйте. Как, по-вашему, правильно организовать работу комитетов?: Есть закон об обращении граждан, и работу родительского комитета можно реализовать на основании положений этого закона. Также существует закон Украины о доступе к публичной информации, и любой родитель может запросить информацию о своем ребенке. Есть закон об общественных организациях, где регламентируется, как регистрируется общественная организация, в каком порядке, какова деятельность организации и т. д. То есть существуют законы, которые могут легализовать объединения родителей, желающих способствовать улучшению учебного процесса своих детей. Но для этого родительские комитеты должны стать общественными объединениями.— И чем они должны заниматься?: Они должны заниматься улучшением, так сказать, усовершенствованием учебного процесса в дошкольных учреждениях и школах. Например, мой ребенок перешел в девятый класс и решил изучать правоведение, а я начал ему помогать и взял почитать учебник, по которому наша система образования предлагает моей дочери изучать право. Так вот я — человек, который много лет занимается правоведением, большую часть написанного в учебнике не понял. Что можно говорить о школьнике? Тогда я обратился в школу, РУО и Департамент образования с предложением бесплатно провести факультативы для детей, чтобы объяснить им доступными словами, для чего нужны законы, почему в обществе существуют определенные правила и почему их следует придерживаться. Мое предложение осталось без внимания.— Хотелось бы уточнить. Я правильно поняла, что родительские комитеты вообще не должны заниматься финансовыми вопросами?: Не совсем так. Например, в Чугуеве родители нескольких школ объединились в общественную организацию и подали заявку на грантовые иностранные программы по улучшению материально-технической базы учебных заведений, где учатся их дети. Это замечательно, что есть международные благотворительные программы, которые готовы помогать в благоустройстве учебных заведений, и родители стремятся заполучить этот грант. А когда деньги на ремонт школы требуют у матери-одиночки, это неправильно. А если у нее нет возможности выделить нужную сумму из семейного бюджета, ей рассказывают, что она плохая и ребенок у нее не такой, как нужно, — этого, конечно, быть не должно.— Здравствуйте! Меня зовут Андрей Михайлович. Если родители перестанут сдавать деньги на нужды школы, то за счет чего будет улучшаться материально-техническая база?: Когда мы начали заниматься этим вопросом, то выяснилось, что в 2015 и 2016 годах лишь два района из девяти в Харькове попросили несколько тысяч из городского бюджета на ремонт. В остальных заявках числились только расходы на оплату коммунальных платежей и заработную плату. Как это должно быть: директор школы обязан написать бюджетный запрос, в котором обозначить все необходимые работы, в которых нуждается заведение, – ремонт крыши, замена окон, покупка новых парт, хозяйственные и канцелярские товары и т. д. Далее запрос попадает в районное управление образования. Это открытая информация, каждый родитель имеет право ознакомиться со списком или повлиять на этот список. Дальше запрос идет в городской Департамент образования, затем формируется бюджет, и далее в обратном порядке деньги доходят до школы и детского сада. Весь путь бюджетного запроса школы родители могут отслеживать, если есть в этом необходимость.— Здравствуйте, меня зовут Алексей Александрович. Как можно проконтролировать расход средств, которые предоставляют родители для учебного заведения?: На данный момент это почти невозможно. Так как средства сдаются неофициально, то и контролировать их количество тяжело. Кроме этого, отсутствует конкурс на ту или иную закупку. Нет четкой сметы. А отчеты по расходам можно получить в лучшем случае через полгода.На сайтах учебных заведений в обязательном порядке должна быть представлена информация об использовании благотворительных средств. И сейчас уже почти везде она есть. Однако непонятно, сколько было собрано, – видно только, сколько потрачено. Например, в нашем саду в 2016 году были такие взносы: 2000 грн. – вступительные, 30 грн./мес. – фонд группы, 30 грн./мес. – фонд сада. Считаем: 2000 х 25 чел = 50 000 плюс 30 х 100 чел. х 12 мес. = 36 000 плюс 30 х 100 чел. х 12 мес. = 36 000. Итого выходит 122 000 грн. При этом на сайте указано, что оприходовано 33 000 грн. Возникает вопрос: так мало сдали или остальные деньги ушли куда-то на сторону? Тогда куда и кто за это отвечает? Как понять, какое из предположений верное, если нет информации о сумме поступивших средств?— Приветствую вас! Это Анастасия. Что делать, если руководство учебного заведения не включает нужды школы в бюджетный запрос районному управлению образования, а требует, чтобы покупали родители?: За это предусмотрена административная ответственность вплоть до увольнения. Если у вас есть претензии к руководителю учебного заведения в том плане, что он, на ваш взгляд, не вносит нужды школы в бюджетный запрос или не дает вам отчет по расходованию ваших или бюджетных средств, можете обратиться в районное управление образования с жалобой, поскольку районо является непосредственным нанимателем на работу данного руководителя. Жалобу обязаны рассмотреть. Но мы столкнулись с тем, что существует круговая порука, и наказания директора добиться сложно. Поэтому мы и хотим, чтобы родители объединялись в общественные организации для защиты прав детей и родителей, предусмотренных Конституцией. Но родители не хотят проявлять активность. Например, ко мне приходят люди и жалуются, что в школе требуют слишком много денег на хозяйственные нужды. Я говорю: «Пишите заявление, попробуем решить вопрос с помощью бюджетных средств». И тут же все идут на попятную — боятся писать свою фамилию, думая, что в районо сидят неадекватные люди, которые будут преследовать детей и родителей. Мне эта позиция кажется странной, ведь по сути заработную плату сотрудникам районо платят с наших, родительских налогов. И если эти сотрудники плохо работают, то нужно стимулировать их работать хорошо или требовать замены на более профессиональных работников. Я призываю родителей быть активнее — интересоваться и пользоваться своими правами.