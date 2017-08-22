Тысячи харьковских домов останутся без воды 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В некоторых домах Московского, Киевского и Немышлянского районов с 08:00 29 августа до 08:00 30 августа не будет воды.

По данным КП «Харьковводоканал», причина – проведение планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей.



В частности, воды не будет в части Московского, Киевского и Немышлянского районов, ограниченной: ул. Наталии Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянской, пер. Дивногорским, пер. Володи Дубинина, ул. Цветущей, территориями торговых комплексов «Даффи», «Караван», ул. Старова, 3-м въездом Жилярди, ул. Интернатской, ул. Шевченко, ул. Героев Труда, ул. Барабашова, пос. Шевченки, р. Харьков, ул. Районной, ул. Академика Павлова, пер. Салтовским, Салтовским шоссе, ул. Школьной, р. Немышля, ул. Самсоновской, ул. Евгеньевской, пр. Льва Ландау, ул. Краснодарской, пр. Тракторостроителей, Салтовским шоссе, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Механизаторской, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей.