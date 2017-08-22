В колонии делают кровати для военных 22 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

Холодногорская исправительная колония (№ 18) получила государственный заказ Министерства обороны Украины.

На прошлой неделе в Государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» начали выполнять заказ Министерства обороны Украины по изготовлению партии кроватей для бойцов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Завершить изготовление кроватей в количестве 8100 штук планируется до конца октября, прибыль предприятия будет составлять около 200 тысяч гривен. К выполнению этого заказа привлечено более 120 осужденных. Все осужденные, задействованные в работе, с энтузиазмом и патриотическими чувствами выполняют порученное им государством дело, поскольку знают, что их продукция крайне необходима украинским бойцам, которые защищают нашу Родину.

Большую роль в процессе выполнения заказа Министерства обороны Украины играет администрация учреждения, которая не только обеспечивает осужденных всем необходимым, но и вдохновляет их на качественное и своевременное выполнение этого заказа.



Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Дмитрий Янковский отметил большое воспитательное значение при изготовлении кроватей для Вооруженных сил Украины, а также то, что это укрепляет у осужденных чувства патриотизма и воспитывает уважение к украинскому народу.