Общество

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В колонии делают кровати для военных

В колонии делают кровати для военных
Холодногорская исправительная колония (№ 18) получила государственный заказ Министерства обороны Украины.
На прошлой неделе в Государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№ 18)» начали выполнять заказ Министерства обороны Украины по изготовлению партии кроватей для бойцов Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
 
Завершить изготовление кроватей в количестве 8100 штук планируется до конца октября, прибыль предприятия будет составлять около 200 тысяч гривен. К выполнению этого заказа привлечено более 120 осужденных. Все осужденные, задействованные в работе, с энтузиазмом и патриотическими чувствами выполняют порученное им государством дело, поскольку знают, что их продукция крайне необходима украинским бойцам, которые защищают нашу Родину.
Большую роль в процессе выполнения заказа Министерства обороны Украины играет администрация учреждения, которая не только обеспечивает осужденных всем необходимым, но и вдохновляет их на качественное и своевременное выполнение этого заказа.

Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Дмитрий Янковский отметил  большое воспитательное значение при изготовлении кроватей для Вооруженных сил Украины, а также то, что это укрепляет у осужденных чувства патриотизма и воспитывает уважение к украинскому народу.

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