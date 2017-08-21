Женский футбол Украины перешел на формулу «осень-весна» 21 августа 2017 г. Олег Столбецов 0 0

Стартовал чемпионат Украины среди женских команд высшей лиги сезона-2017/18, который впервые в истории отечественного женского футбола пройдет по формуле «осень-весна».

Пройдет он по традиционной системе – в два круга с разъездами, а участие в нем примут 10 команд. К девяти командам-участницам предыдущего переходного чемпионата, победу в котором одержал харьковский «Жилстрой-2», добавился «Ладомир» из Владимира-Волынского, что на Волыни. Первыми 10 августа на поле в Костополе Ровенской области вышли местная «Родина-Лицей» и «Жилстрой-2», которые досрочно провели перенесенную по причине участия харьковчанок в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА игру 5-го тура. Чемпионки не оставили хозяйкам никаких шансов, разгромив их со счетом 7:0. А в минувшую субботу состоялись встречи стартового 1-го тура. «Жилстрой-2» на стадионе «Солнечный» с таким же счетом, как и в Костополе, «вынес» «Пантер» из Умани, а серебряный призер двух последних чемпионатов – другой харьковский клуб «Жилстрой-1» нанес в Костополе «Родине-Лицею» еще более болезненное поражение – 10:1. Кстати, Валентин Крячко в летнее межсезонье покинул команду, и к обязанностям главного тренера «Жилстроя-1» приступила Валентина Котик.



Турнирную таблицу с 6 очками возглавил «Жилстрой-2». Идущий на втором месте «Жилстрой-1» имеет 3 очка, сыграв на матч меньше. 24 августа «Жилстрой-1» сыграет в рамках второго тура в Умани с «Пантерами». А «Жилстрой-2» игру второго тура дома против «Единства» из Плисок Черниговской области проведет 6 сентября. Ведь уже сегодня, 22 августа, в румынском городе Клуж-Напока харьковчанки примут старт в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. 22 августа «Жилстрой-2» встретится с местной «Олимпией-Клуж», 25 августа сыграет с «Хибернианс» из Мальты, а 28 августа сразится с «Суонси-сити» из Уэльса.