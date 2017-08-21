Культура

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Восемь фильмов претендуют на выдвижение на премию «Оскар» от Украины

Восемь фильмов претендуют на выдвижение на премию «Оскар» от Украины
Украинский Оскаровский комитет закончил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма от Украины на юбилейную 90-ю премию «Оскар» Американской киноакадемии.
Об этом сообщает пресс-служба Национального союза кинематографистов.

«Война химер» (реж. Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая, «МашКино», неигровой фильм),
«Dzidzio Контрабас» (реж. Олег Борщевский, «Солар Медиа Энтертейнмент"),
«Живая» (реж. Тарас Химич, «Инверт Пикчерз"),
«Никита Кожемяка» (реж. Манук Депоян, «Панама Гран При», при поддержке Госкино, анимационный фильм),
«Уровень черного» (реж. Валентин Васянович, «Пушка Фильм"),
«Сломя голову» (реж. Марина Степанская, «Инсайт Медиа», «Папа Фильм» при поддержке Госкино),
«Красный» (реж. Заза Буадзе, «Инсайт Медиа», Одесская киностудия, при поддержке Госкино),
«Чужая молитва» (реж. Ахтем Сеитаблаев, «Идас Фильм» при поддержке Госкино).

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