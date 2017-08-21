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Псевдофермером занялась прокуратура

Псевдофермером занялась прокуратура
Дергачевская местная прокуратура обратилась в районный суд с исковыми требованиями о расторжении договора аренды четырех земельных участков общей площадью более 90 га.
Как сообщили в пресс-лужбе областной прокуратуры, ГУ Госгеокадастра в области предоставило в аренду указанные земельные участки на 20 лет для ведения фермерского хозяйства.

Согласно действующему законодательству, будущий арендатор должен подтвердить свои намерения заниматься сельхозпроизводством. В частности, сообщить о профильном образовании, предоставить сведения о наличии необходимой техники и тому подобное.

Однако вместо того, чтобы создать фермерское хозяйство, мужчина передал земли в субаренду частному акционерному обществу.

Прокуратура требует вернуть землю из недобросовестной аренды.

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