Псевдофермером занялась прокуратура 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Дергачевская местная прокуратура обратилась в районный суд с исковыми требованиями о расторжении договора аренды четырех земельных участков общей площадью более 90 га.

Как сообщили в пресс-лужбе областной прокуратуры, ГУ Госгеокадастра в области предоставило в аренду указанные земельные участки на 20 лет для ведения фермерского хозяйства.



Согласно действующему законодательству, будущий арендатор должен подтвердить свои намерения заниматься сельхозпроизводством. В частности, сообщить о профильном образовании, предоставить сведения о наличии необходимой техники и тому подобное.



Однако вместо того, чтобы создать фермерское хозяйство, мужчина передал земли в субаренду частному акционерному обществу.



Прокуратура требует вернуть землю из недобросовестной аренды.