Что будет в Харькове на праздники: программа 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

22–23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.

23 августа в парке имени Горького пройдет праздничная программа «С праздником, любимый город!». В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2017». Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы. Концерт начнется в 19.00 и будет идти ориентировочно до 22.00. Для харьковчан выступят «Грибы», дуэт «Потап и Настя», Dzidzio, Ирина Билык и Наталья Могилевская, сообщается на сайте горсовета.



– Впервые за несколько лет мы масштабно отпразднуем День города и проведем большой концерт. Мы пригласили на празднование иностранные делегации, гостей из других городов Украины. Очень хочется, чтобы праздник запомнился и у всех было отличное настроение. Фейерверк, как раньше, устраивать не будем, завершит концерт файер-шоу, – говорит вице-мэр Игорь Терехов.



В сквере «Стрелка» с 23 по 27 августа будет проходить фестиваль еды. Там харьковчане смогут попробовать блюда, традиционные для итальянской, мексиканской, французской кухонь и украинские лакомства. Во время фестиваля на специальной сцене будут выступать харьковские группы, а 24 августа пройдет концерт, посвященный Дню независимости Украины.



Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины. В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.