Харьков

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Что будет в Харькове на праздники: программа

Что будет в Харькове на праздники: программа
22–23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.
23 августа в парке имени Горького пройдет праздничная программа «С праздником, любимый город!». В Харьковском национальном театре оперы и балета им. Лысенко состоится праздничный концерт и церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2017». Большой праздничный концерт ко Дню города состоится 23 августа на пл. Свободы. Концерт начнется в 19.00 и будет идти ориентировочно до 22.00. Для харьковчан выступят «Грибы», дуэт «Потап и Настя», Dzidzio, Ирина Билык и Наталья Могилевская, сообщается на сайте горсовета.

– Впервые за несколько лет мы масштабно отпразднуем День города и проведем большой концерт. Мы пригласили на празднование иностранные делегации, гостей из других городов Украины. Очень хочется, чтобы праздник запомнился и у всех было отличное настроение. Фейерверк, как раньше, устраивать не будем, завершит концерт файер-шоу, – говорит вице-мэр Игорь Терехов.

В сквере «Стрелка» с 23 по 27 августа будет проходить фестиваль еды. Там харьковчане смогут попробовать блюда, традиционные для итальянской, мексиканской, французской кухонь и украинские лакомства. Во время фестиваля на специальной сцене будут выступать харьковские группы, а 24 августа пройдет концерт, посвященный Дню независимости Украины.

Кроме того, 24 августа пройдут праздничные программы ко Дню Независимости Украины. В частности, состоится возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной.

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