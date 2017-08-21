Харьковский боксер удачно побил Крейга Бейкера 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В американском Линкольне прошел вечер профессионального бокса, где харьковский боксер Алексаандр Гвоздик выступар в андеркарте.

Харьковчанин захватил инициативу уже с первого раунда, но его соперник, который до этой встречи провел 18 боев на профессиональном ринге, 13 из которых завершил досрочно и лишь один проиграл, довольно умело защищался.



Тем не менее, в шестом раунде Александру Гвоздику удалось нанести мощный правый боковой в голову соперника, который повалил Крейга на настил ринга. Рефери отсчитал американцу нокдаун, и только тот поднялся, украинец пошел на добивание, и, прижав соперника к канатам, стал наносить точные удары. В ход поединка вмешался рефери, который остановил бой и объявил досрочную победу Александра техническим нокаутом.



Таким образом, Александр Гвоздик победно провел все свои 14 поединков на профессиональном ринге, и 12 из них завершил досрочно.