ДТП в Харькове: «скорая» попала в аварию 21 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Автомобиль скорой помощи Peugeot и «Газель» столкнулись на перекрестке улиц Зерновой и Котляревского в Харькове 21 августа, около 15.00.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль скорой двигался по второстепенной дороге (ул.Котляревского) с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом в сторону улицы Морозова. «Газель» ехала по Зерновой со стороны пр.Гагарина в сторону Морозова. На перекрестке водитель «Газели» не предоставил преимущество служебному автомобилю, в результате чего произошло столкновение.



В аварии никто не пострадал. Сейчас патрульные составляют схему ДТП и собирают первичный материал. На водителя «Газели» оформлен протокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).