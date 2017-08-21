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ДТП в Харькове: «скорая» попала в аварию

ДТП в Харькове: «скорая» попала в аварию
Автомобиль скорой помощи Peugeot и «Газель» столкнулись на перекрестке улиц Зерновой и Котляревского в Харькове 21 августа, около 15.00.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, автомобиль скорой двигался по второстепенной дороге (ул.Котляревского) с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом в сторону улицы Морозова. «Газель» ехала по Зерновой со стороны пр.Гагарина в сторону Морозова. На перекрестке водитель «Газели» не предоставил преимущество служебному автомобилю, в результате чего произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал. Сейчас патрульные составляют схему ДТП и собирают первичный материал. На водителя «Газели» оформлен протокол по ст.124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП).

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