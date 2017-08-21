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В Норвегии из музея похитили 400 экспонатов времен викингов

В Норвегии из музея похитили 400 экспонатов времен викингов
Из музея в городе Берген похитили 400 экспонатов времен викингов.
«Если украденные предметы не вернутся, это, безусловно, будет самым страшным событием в 200-летней истории Норвежского музея», - признался директор университетского музея Бергена Генрик фон Ахен.

Кража произошла почти две недели назад. Однако только сейчас о ней официально сообщили.

Ворам удалось проникнуть в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания.

Похищенные экспонаты там временно разместили перед плановым перемещением в безопасное место.

"Мероприятия безопасности не были достаточными, мы должны были провести дополнительные элементы безопасности", - отметил директор университетского музея.

По его словам, большинство похищенных экспонатов - это маленькие металлические предметы и ювелирные изделия.

«Они не имеют большой денежной стоимости, а ценность самого металла также очень мала. Однако неизмеримая потеря связана с ценностью предметов культурно-исторического наследия, которая многократно превышает денежную стоимость», - сказал он.

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