В Норвегии из музея похитили 400 экспонатов времен викингов 21 августа 2017 г. источник 0 0

Из музея в городе Берген похитили 400 экспонатов времен викингов.

«Если украденные предметы не вернутся, это, безусловно, будет самым страшным событием в 200-летней истории Норвежского музея», - признался директор университетского музея Бергена Генрик фон Ахен.



Кража произошла почти две недели назад. Однако только сейчас о ней официально сообщили.



Ворам удалось проникнуть в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания.



Похищенные экспонаты там временно разместили перед плановым перемещением в безопасное место.



"Мероприятия безопасности не были достаточными, мы должны были провести дополнительные элементы безопасности", - отметил директор университетского музея.



По его словам, большинство похищенных экспонатов - это маленькие металлические предметы и ювелирные изделия.



«Они не имеют большой денежной стоимости, а ценность самого металла также очень мала. Однако неизмеримая потеря связана с ценностью предметов культурно-исторического наследия, которая многократно превышает денежную стоимость», - сказал он.