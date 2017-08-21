Общество

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На «Барабашово» придумали, как увеличить количество молодых покупателей

На «Барабашово» придумали, как увеличить количество молодых покупателей
Более тысячи человек из разных регионов стали участниками фестиваля уличных культур BarabashovoStreetCultureFest, который состоялся в субботу на крупнейшем в Восточной Европе ТЦ «Барабашово».
В администрации центра считают - подобные мероприятия способны значительно увеличить количество покупателей из числа молодежи.

Граффити, ВМХ, street-dance, Барбер-шоу, паркур - сторонники различных молодежных субкультур смогли найти на фесте то, что им нравится. Победителей ожидали ценные призы. А профессиональный фуд-корт создал ощущение настоящего праздника.

- Атмосфера очень классная, отличное начинание, – поделился впечатлениями от мероприятия Bboу Apache, победитель фестиваля.

По информации пресс-службы «Барабашово», сегодня средний возраст покупателя на "Барабашово" - 37 лет, он относится к оптимальному диапазону с точки зрения покупательной способности - 34-41 год. Однако анализ рынка торговых центров категории «средний минус» и «средний» (к которым относится «Барабашово») показывает устойчивую динамику к «омоложению» покупателя. Так, к 2020 году оптимальный возрастной диапазон для этой категории торговых центров составит 31-37 лет. Именно поэтому в начале этого года одним из векторов стратегического развития «Барабашово» стала работа по увеличению количества молодых покупателей. И фестиваль уличных культур - один из таких мероприятий.

--"Барабашово" это не просто рынок, это, действительно, большой культурный центр, который охватывает все возрастные категории. И молодежь на нашем рынке может найти любой товар, в томи числе и для различных видов экстрим-спорта, - говорит Валерий Кирилко, директор ТЦ "Барабашово".

Благодаря проведению таких мероприятий, что,  кстати, является глобальным трендом, посетители могут удовлетворить, как покупательские потребности, так и потребности в культурных мероприятиях, получая положительные эмоции.

В администрации торгового центра рассказали - «Барабашово» всегда был местом выгодных покупок для миллионов людей. Задача администрации в том, чтобы торговый центр оставался нужным и для будущих поколений покупателей. И фестиваль уличных культур доказал - молодежь готова приходить на "Барабашово", а торговому центру есть, что предложить молодежи. В частности, в ближайших планах - открытие батутного парка и создание новых локаций для занятия экстрим-спортом.

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