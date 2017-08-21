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Израильский министр посетил в Харькове родной вуз

Израильский министр посетил в Харькове родной вуз
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина посетил министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин. Зачем высокопоставленный чиновник приезжал в самый старый вуз Первой столицы и почему визит официального лица перерос в теплую встречу хороших знакомых, выяснял «Вечерний Харьков».

Ассоциация может пополниться еще одним успешным выпускником


Зеэв Элькин родился в Харькове, а его отец профессор Борис Элькин преподавал математику в ХГУ и был создателем и многолетним директором Восточно-украинского филиала Международного Соломонова университета, рассказывают в ХНУ им. В.Н. Каразина. Сам же Зеэв начиная с 1987 года изучал здесь математику. Поэтому вполне естественно, что, приехав на заседание межправительственной комиссии по развитию двусторонних связей между Украиной и Израилем, которое проходит в эти дни в Киеве, министр, возглавляющий комиссию с израильской стороны, не смог не посетить alma mater.

Как рассказали в Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В. Н. Каразина, Зеэв Элькин, конечно же, посетил родной механико-математический факультет, археологический музей и уникальный учебный центр «ЛандауЦентр». На встрече с представителями ассоциации бывший харьковчанин, а ныне видный израильский политик отметил, что готов присоединиться к ассоциации и всеми силами содействовать популяризации ХНУ за рубежом, налаживанию международного сотрудничества, в первую очередь – учебного центра «ЛандауЦентр» Каразинского университета и музея техники Иерусалимского университета.

В том, что сотрудничество с Харьковом вообще и ХНУ им. В. Н. Каразина в частности имеет хорошие перспективы, Зеэв Элькин уверен.

- Я считаю, что эффективное сотрудничество между странами должно базироваться на регионах. Оно не должно оставаться на уровне столиц, - подчеркнул Зеэв Элькин на встрече с председателем Харьковской облгосадминстрации Юлией Светличной. - Сегодня, когда Украина стала частью европейских проектов, украинско-израильское сотрудничество может интенсифицироваться. И Харьковский регион для нас особенно важен. Мы видим экономический рост, несмотря на то, что перед областью стоят непростые вызовы и задачи. Сегодня Харьков выглядит совсем по-другому.

«Украина очень сильно изменилась»


Лишним подтверждением серьезности намерений министра является его посещение не только родного вуза, но и регионального ландшафтного парка «Фельдман Экопарк». В парке хотят возвести обезьяний питомник, который станет домом для спасенных израильских приматов, сообщает пресс-служба «Фельдман Экопарка».

- Мы сейчас решаем проблему распределения по миру 1200 обезьян, которые в свое время росли в Израиле для опытов. Но израильский закон изменился, и мы не разрешаем сейчас продавать животных для медицинских исследований, - поделился Зеэм Элькин во время посещения парка. - Возник вопрос, что с ними делать, и одна из идей, которая обсуждается сейчас, - это распространение их по международным зоопаркам. Я был здесь год назад, во время своего предыдущего официального визита в Украину, и тогда уже был потрясен этим замечательным проектом. Но нужно сказать, что за этот год экопарк очень изменился. Такие темпы роста я не видел даже в израильских зоопарках.

Вообще, Украина в 2017 году произвела на Зеэва Элькина благоприятное впечатление.

- Украина очень сильно изменилась. Сегодня это уже другая страна, которая пытается ориентироваться на Европу. Это не означает, что тут решены все экономические проблемы и картина «розовая» - у Украины немало вызовов, которые необходимо преодолеть, но сегодня это уже другая Украина в сравнении с той, которую я когда-то знал. В непростой геополитической ситуации, в которой сегодня находится Украина, ваша настойчивость в попытках выстроить экономику вызывает очень серьезное уважение, – сказал израильский политик в интервью «Главному».

Личное дело

Зеэв Элькин (при рождении Владимир Борисович Элькин) родился в Харькове 3 апреля 1971 года. В 1987-1990 годах изучал математику в ХНУ имени В. Н. Каразина. В 1990 году стал заместителем главы еврейской общины Харькова и генеральным секретарем движения «Бней Акива» в СССР. Репатриировался в Израиль в декабре 1990 года, где стал одним из самых ярких политических и государственных деятелей. Депутат кнессета, председатель фракции «Ликуд» в кнессете, председатель парламентской коалиции.
Женат вторым браком, живет в поселении Кфар-Эльдад, имеет пятерых детей.
Владеет ивритом, английским, русским и украинским языками.

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