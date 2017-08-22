С октября нормы потребления газа будут снижены 22 августа 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Кабинет министров сократил нормы использования газа потребителям, у которых нет счетчиков, на 25%.

Для тех, у кого есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, норма снижается до 3,3 кубометра газа на человека в месяц. Раньше она составляла 4,4 кубометра.



Правительство приблизило социальные нормы потребления газа для приготовления пищи и подогрева воды к фактическому потреблению этих услуг. Решение было принято Кабмином на заседании 18 августа, сообщает пресс-служба ХОГА. Уровень оснащенности индивидуальными счетчиками газа пока довольно низкий. Но там, где счетчики установлены, статистика показывает, что социальные нормативы завышены - семья столько не потребляет.



Таким образом, потребители, у которых нет счетчиков, с 1 октября будут платить за газ меньше. Решением правительства внесены изменения и в Постановление КМУ № 203 «О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков».



Итак, с 1 октября 2017 года будут действовать новые социальные нормативы на газ. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра.



В период отсутствия централизованного горячего водоснабжения норма потребления природного газа на плиту будет установлена в 5,4 кубометра на человека в месяц.



В апреле 2015 года норму потребления газа снизили с 6 до 3 кубометров, но это решение отменили в судах по искам облгазов. Поэтому в феврале 2016 года правительство ввело компромиссный вариант – 4,4 кубометра на человека в месяц. Но, как выяснилось, и эта норма была завышена.



На правительственном портале сообщается, что из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления, государство в прошлом отопительном сезоне (2016–2017 гг.) переплатило по субсидиям более 8200000000 грн.



Напомним, цены на газ в Украине устанавливает Кабинет министров, а стоимость отопления, которая зависит от цен на голубое топливо, утверждает Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.