Школьная реформа: станет ли 12-й год лишним?

Чему не научит современная украинская школа?

От теории к практике

Школьники будут выбирать предметы

Со следующего сентября планируется ввести 12-летнее обучение с совершенно другой по качеству программой. Запустить проект должна Верховная Рада, от которой Минобразования ожидает принятия изменений к образовательному закону уже этой осенью. В чем заключается концепция новой школы, изучили специалисты Центра общественного мониторинга и контроля.Согласно результатам исследования экспертов Всемирного экономического форума, в 2020 году работодатели больше всего будут ценить умение правильно искать и переосмысливать информацию. По прогнозам, наиболее востребованными на рынке труда будут умение решать сложные задачи, критическое мышление и креативность. Поэтому возникает вопрос, готовит ли украинская школа детей к подобным запросам будущего? К сожалению, несмотря на вызовы XXI века, школьники продолжают учиться по советским шаблонам. Детей заставляют заучивать информацию, но не объясняют, как ею пользоваться и зачем она нужна. Чтобы украинская молодежь не осталась за бортом глобального рынка труда, отечественное образование требует срочного реформирования.Вскоре начнется новый учебный год, который может стать последним в системе 11-летнего школьного образования. Уже этой осенью Верховная Рада должна принять новый закон «Об образовании», который определит направления реформирования средней школы до 2029 года. В течение трех лет Министерство образования и науки разрабатывало концепцию «Новая украинская школа», которая должна не только ввести 12-летнее обучение, но и качественно изменить учебные программы.– Математика нужна не только как голая теория, но и на практике: чтобы правильно рассадить сад, или посчитать семейный бюджет, или спрогнозировать доходы от размещения денег в банке. То есть мы должны сохранить основу фундаментальной науки, а она была хорошей в советской школе, но при этом выбрать ядро знаний, необходимых ребенку, и научить их применять в жизни, – объясняет министр образования и науки Лилия Гриневич.Педагоги соглашаются, что реформа назрела давно. Устаревшие данные, ненужные темы, отсутствие внимания к внутреннему миру ребенка – неизменная реальность украинской школы. Еще один фактор, который осложняет жизнь украинских выпускников, – это количество лет обучения. В 136 странах мира продолжительность среднего школьного образования варьируется от 12 до 14 лет. 11-летнее обучение в школах осталось только в Украине, России и Беларуси, что затрудняет котировки аттестатов за рубежом.В Украине насчитывается более 4 млн школьников, поэтому любые изменения в системе образования вызывают волну оживленных дискуссий. Несмотря на спорное отношение к продлению срока обучения, большинство родителей и учителей готовы приобщиться к реформированию.Примером успешного сотрудничества уже стали изменения новой школьной программы, которые прошли рассмотрение на образовательной интернет-платформе EdEra. В открытом обсуждении приняли участие более четырех тысяч учителей, родителей и ученых, которые предложили более восьми тысяч нововведений. Только после широкой общественной дискуссии министерство утвердило изменения, позволив убрать из программ чрезмерную теорию, которая была даже в музыке, изобразительном искусстве и физкультуре. Кроме того, было снято распределение часов по темам учебной программы. Теперь учитель сам определяет количество часов и порядок тем, в зависимости от усвоенного классом материала.Пройдя этапы общественного и экспертного одобрения, концепция дошла до рассмотрения Национального совета реформ при участии президента Украины Петра Порошенко в апреле этого года. Участники заседания поддержали введение новой украинской школы и рекомендовали парламенту ускорить рассмотрение во втором чтении закона «Об образовании». Поэтому последним шагом, который должен запустить реформу, должно стать решение Верховной Рады на осенней сессии парламента.По словам министра образования Лилии Гриневич, очень важно принять этот закон с тем, чтобы его положения можно было заложить в проект государственного бюджета на 2018 год. В то же время даже если Рада не поддержит предложения министерства, изменения в начальной школе все равно состоятся. МОН удалось договориться с Минфином о финансировании нового стандарта начального образования независимо от решения парламента.Согласно концепции, переход на 12-летнее обучение и старт новой украинской школы предполагается в 2018–2019 учебном году. Таким образом, уже со следующего года полное среднее образование будет составлять три уровня: начальное (1-4 класс), базовое, которое можно получить в гимназиях (5-9 класс), и профильное, которому учатся в лицеях или в учреждениях профессионального обучения (10-12 класс). В министерстве образования объясняют, если первые два этапа – подготовительные и направлены на то, чтобы адаптировать ученика к жизни в социуме и научить необходимым базовым вещам, то последний этап – это целенаправленная подготовка к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях.Согласно новой концепции старшеклассники смогут выбирать направление обучения: академическое или профессиональное. В академическом цикле школьники самостоятельно будут выбирать предметы для углубленного изучения, чтобы после школы учиться в вузах по сокращенной программе. Профтехнический цикл обучения позволит учащимся получать среднее образование и первую профессию одновременно. Таким образом, выпускник 12-летней школы уже будет специалистом с возможностью трудоустройства.В то же время, несмотря на добавленный год обучения, нагрузка на школьников должна уменьшиться за счет изменения программы и сокращения обязательных предметов. Если сейчас таких дисциплин в старшей школе 22, то в будущем их будет всего 9. По словам представителей министерства, сегодня на изучение одного предмета в среднем выделяется 1,5 часа, за которые просто невозможно основательно изучить дисциплину. Поэтому теперь в старшей школе появятся интегрированные предметы, например, алгебру и геометрию будут преподавать как один предмет «Математика». В МОН считают, что в таком виде ученики смогут получить представление об общей картине мира, но не будут тратить время на то, что не потребуется им в дальнейшей жизни. В школе введут новые предметы, которые будут полезны в современном мире – программирование, финансовая грамотность, психология отношений, предпринимательство. Кроме того, школьники смогут сфокусироваться на изучении государственного и двух иностранных языков.Большинство специалистов соглашается, что самое главное изменение, которое должно состояться в школьной системе, – это изменение цели обучения. Школьники не должны зубрить без понимания, а думать и решать задачи разными способами, учиться излагать свои мысли, знать свои права и возможности в современном мире. Поэтому «лишний» год обучения может быть не лишним при условии качественного изменения образования и повышения уровня сознания юных украинцев.