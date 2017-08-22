Харьков

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В парке Горького открылась выставка уникальных фото

В парке Горького открылась выставка уникальных фото
Традиционная выставка уникальных фотографий времен военного Харькова и современной Слобожанщины открылась в минувшие выходные в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Экспозиция состоит из двух частей – виды современного Харькова и Харьковской области, а также город военных лет, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, в честь 74-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков на выставке презентовали фотографии города 1942–1943 годов, приобретенные из частных коллекций на аукционе в Германии. Это новые ракурсы центральных улиц города, Успенского собора и Благовещенского храма, а также уникальные снимки тех мест, которые не были представлены ни в фотоальбомах, ни на предыдущих выставках.

Соорганизатор и автор проекта Габриел Михайлов отметил, что часть выставки о современном Харькове - это отражение фотоальбома «Удивительная земля харьковская», который был презентован в прошлом году и куда вошли снимки из разных уголков Харьковской области.

– Это многолетняя коллекция, которую мы постоянно обновляли. Есть снимки с высоты птичьего полета. На аэродроме в Коротиче нам давали транспорт, и мы летали над областью и снимали. Мы видели уникальные оборонительные сооружения, которые сохранились со времен набега крымских татар – снизу их не видно, они выглядят как обычные холмы. А мы снимали их сверху во всей красе, - рассказал Габриел Михайлов.

По словам харьковского фотохудожника, соорганизатора выставки и автора множества современных снимков Харькова Владимира Бысова, если выставки прошлых лет носили исторический характер, то в этом году организаторы сделали акцент на географический аспект. В экспозиции представлены разнообразие и красота ландшафтов Харьковской области - песчаные барханы в районе села Кочеток, пейзажи в окрестностях села Тимченки, старинный Шаровский замок, а также пейзажи Натальевки, Изюма, Чугуева.

Выставка находится на одной из аллей парка Горького, рядом с колесом обозрения. Всего в экспозиции представлено более ста снимков Харькова и области. Выставка будет работать до 10 сентября.

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