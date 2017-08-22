В Харькове прошел всеукраинский юношеский турнир по футболу 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица» завершился 21 августа на стадионе «Гелиос-Арена» в Харькове.

Турнир «Первая столица» проходит в Харькове в 16-й раз. Традиционно в турнире, посвященному Дню города, приняли участие самые сильные юношеские команды страны (игроки 2004 г.р): «Динамо» (Киев), «Металлург» (Запорожье), «Черноморец» (Одесса), «Ворскла» (Полтава), «Шахтер» (Донецк), «Карпаты» (Львов), «Днепр» (Днепр) и «Металлист» (Харьков).



Для детей этот турнир дает возможность не только посоревноваться с сильными соперниками, но и лучше узнать Харьков. В городе они живут пять дней, для них организовывают культурную программу, проводят экскурсии и день развлечений в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



В финальном матче соревновались команды «Динамо» и «Шахтер». Победу со счетом 1:0 одержала донецкая команда. По итогам всех игр первое место занял «Шахтер», второе – киевское «Динамо», а третье – футболисты из львовской команды «Карпаты». Всем победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и памятные призы. Кроме того, всех участников наградили поощрительными призами и отметили лучших игроков по номинациям.