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Анна Седокова рассказала, кого не хватает в Фельдман Экопарке

Анна Седокова рассказала, кого не хватает в Фельдман Экопарке
19 августа, звездный лекторий Арт-Пикника Славы Фроловой в Фельдман Экопарк посетили сразу две супер звезды: Анна Седокова и Соня Сотник.
Во время мотивационного разговора известная певица и ведущая раскрыли харьковчанам и гостям Первой Столицы всю подноготную шоу-бизнеса и журналистики, рассказали о своем карьерном пути и не только. Говоря от положительных сторонах социального проекта Арт-Пикник в Фельдман Экопарк, молодая мама Анна Седокова в первую очередь отметила, что с удовольствием бы привезла сюда на отдых свою семью.

"Мне кажется тут все прекрасно, прекрасные самокаты. Я бы детей своих добавила сюда! Они бы повсюду бегали, а я в то время была абсолютно за них спокойна. Поэтому на самом деле единственное, чего здесь не хватает - это моих детей!", - сказала Анна Седокова.

В тоже время любимая радиоведущая всех украинцев Соня Сотник отметила, что Арт-Пикник в Фельдман Экопарке - шанс на отпуск для тех, кто в нем еще не побывал.

"Мне в кайф здесь, я же в отпуске, - подчеркнула ведущая. - Хоть пять секунд почувствовала себя в отпуске. Мы не успели в этом году никуда поехать, поэтому вот шанс побыть немного на пляже с коктейлем".

Напомним, что Арт-Пикник weekends в Фельдман Экопарк - это масштабный социально-культурный проект, который нацелен на полезный отдых. Все желающие могут приехать в Экопарк и не только насладиться компанией 2 000 животных, а еще посетить свыше сотни бесплатных ивентов: концерты, кино под звездным небом, встречи с интересными людьми, тренировки, мастер-классы, фотосушки, выставки, вернисажи и многое другое. Организаторы обещают, что Арт-Пикник будет работать каждые субботу и воскресенье до наступления холодов.

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