Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Солнечногорская, 2-45 (ч/с) до 18:00 22.08.17 г., пер. Фестивальный, 3-21 (ч/с), ул. Пушкинская, 30 до 20:00 22.08.17 г.

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 29 (п. №1, стояк) до 20:00 22.08.17 г.

Основянский район: ул. Евгения Плужника (Руднева), 1-28-а (ч/с), ул. Вешенская, 2-23 (ч/с) до 17:00 22.08.17 г., пр. Московский, 38 (п. №3, спаренный стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 4 (п. №1) до 20:00 22.08.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк) до 20:00 22.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк) до 17:00 22.08.17 г.

Шевченковский район: ул. Тобольская, 45 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 39-а, 41-а, 43-а до 17:00 22.08.17 г., пр. Науки (Ленина), 23, пр. Победы, 65-б до 20:00 22.08.17 г.

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