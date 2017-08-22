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ПриватБанк активізує готівкове кредитування

ПриватБанк активізує готівкове кредитування
У Харківській області лише за два останні тижні клієнти ПриватБанку отримали 2 000 000 гривень готівкових кредитів на власні потреби.
Це стало можливим після того, як фінансова установа розширила можливості споживчого кредитування. Донедавна у ПриватБанку працювали два сервіси - “Оплата частинами” і “Миттєва розстрочка”. При цих видах кредитування клієнти отримували безготівкові кошти на придбання товарів чи оплату послуг. Відтепер з’явилася можливість отримувати в кредит “живі” гроші та використовувати їх на будь-які потреби.

“Готівкові кредити розширюють вибір та можливості клієнта, - розповідає власник банківської карти ПриватБанку Орест Стрєльник. - Людина не прив'язана до конкретного магазину, до конкретної групи товарів чи послуг. Трапляється багато ситуацій, коли терміново потрібна готівка на випадок надзвичайної події чи хвороби. Готівковий кредит - це дуже зручно”.

“У ПриватБанку запрацювали відразу два сервіси готівкового кредитування: “Швидкий кредит” та “Швидкий кредит24”, - пояснює керівник напрямку “Оплата частинами” ГРУ ПриватБанку в Харківській області Олексій Піунов. - У першому випадку кредит надається на 10 місяців в межах кредитного ліміту, який вже має клієнт. “Швидкий кредит24” надається на 24 місяці в сумі від 1 000 до 50 000 грн”.

Оформлення кредиту у відділенні ПриватБанку займає кілька хвилин. Для цього клієнту потрібні будь-яка карта банку та фінансовий телефон. Жодних інших документів чи довідок. Узгоджену суму кредиту перераховують на картку клієнта за його бажанням. З карти для виплат можна відразу зняти готівку без комісій. Загальна сума кредиту з відсотками розбивається рівними частинами на 10 або 24 місяці. Починати гасити кредит потрібно в перших числах кожного місяця або через 30 днів після оформлення. Можливо дострокове погашення.

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