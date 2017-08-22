Общество

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Харьковчане поехали в Сорочинцы со своим караваем в 500 кило

Харьковчане поехали в Сорочинцы со своим караваем в 500 кило
Около четырех десятков предприятий Харьковщины представляют область на Сорочинской ярмарке.
Национальная ярмарка проходит в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 22 по 27 августа, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Харьковская область традиционно представляет в Сорочинцах собственную объединенную экспозицию с участием лучших предприятий и субъектов хозяйствования.

В этом году в национальной Сорочинской ярмарке принимают участие около 40 предприятий региона. 13 из них занимают место на центральной экспозиции области. Другие расположены по отраслевому признаку на тематических площадках ярмарки.

На центральной экспозиции Харьковской области представлена продукция мясоперерабатывающих и овощеперерабатывающих предприятий, хлебозаводов, производителей круп и смесей, кондитерских изделий, выпечки и так далее.

В частности, хлебозавод «Салтовский» представил на ярмарке «Каравай мира» весом 555 кг. Он состоит из 14 разнообразно украшенных тематических частей: карты Украины, национального флага и малого герба, а также содержит символику 11 городов, в которых работают хлебозаводы группы Lauffer, в которые входит Салтовский хлебозавод.

После презентации каравая каждый город получил часть выпечки со своим гербом. Карта, флаг и герб Украины украсят празднование Дня Государственного флага и Дня независимости на ярмарке. Этот уникальный каравай символизирует единство и неделимость Украины.

Кроме промышленников и аграриев, Харьковскую область в Сорочинцах будут представляют и творческие коллективы.

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