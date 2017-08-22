Харьковчанин пытался организовать бизнес по продаже оружия
22 августа 2017 г.
Алевтина Пивень
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Харьковская местная прокуратура №6 совместно с оперативными подразделениями ГУ ЧП в области разоблачили 43-летнего харьковчанина, который пытался организовать торговлю боевыми автоматами Калашникова.
По информации и.о. руководителя местной прокуратуры Александра Хлыстова, злоумышленника задержали на горячем – при попытке незаконно приобрести пять автоматов Калашникова с двумя снаряженными магазинами к каждому для дальнейшей перепродажи, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Мужчине объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Максимальная санкция статьи предусматривает семь лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.