Бадминтонисты Харькова завоевали «золото» «Кубка Освобождения» 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ежегодный всеукраинский юношеский турнир состоялся в Харькове с 17 по 20 августа.

Участие в соревнованиях приняли 183 спортсмена из Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, а также гости из Азербайджана и Израиля.



Кубок проводился в трех возрастных группах: 2000-2001 годов рождения, 2002-2004 годов рождения, 2005 года рождения и моложе. Хозяева турнира - юные харьковские бадминтонисты – победили почти во всех категориях, завоевав 14 золотых медалей из 15 возможных, а также 9 серебряных и 5 бронзовых наград.



Трижды на наивысшую ступеньку пьедестала почета в старшей возрастной группе поднималась Валерия Рудакова. Харьковчанка победила в индивидуальной категории, вместе с другой харьковчанкой Анастасией Прозоровой - в женской парной и вместе с харьковчанином Иваном Мединским - в смешанной категории.



В средней возрастной группе три золотые награды завоевала Мария Столяренко. Она стала победительницей в индивидуальной категории, вместе с харьковчанкой Варварой Фроловой - в женской парной и вместе с харьковчанином Евгением Кобзарем - в смешанной парной.



В младшей возрастной группе тремя победами отметился Евгений Столовой. Он победил в индивидуальной категории, вместе с харьковчанином Алексеем Титовым получил «золото» в парной мужской категории и вместе с Анной Коваленко из Николаева победил в смешанной парной категории.



Также золотые медали завоевали: Иван Мединский (индивидуальная категория 2000-2001 г.р.), Михаил Махновский и Глеб Бекетов (парная мужская категория 2000-2001 г.р.), Евгений Кобзарь и днепрянин Андрей Дон (парная мужская категория 2002-2004 г.р.). Еще две золотые медали были на счету Евгении Кантемир, которая в младшей группе выиграла в индивидуальной категории и вместе с харьковчанкой Александрой Киселевой - в женской парной.



Единственной категорией, где не удалось победить харьковским бадминтонистам, стала мужская индивидуальная в средней возрастной группе. Золотая медаль досталась Игорю Калиниченко из Николаева.



В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что по завершению юношеского турнира в Харькове стартовал традиционный турнир по бадминтону среди взрослых «Кубок Независимости», который будет проходить в Школе высшего спортивного мастерства с 21 по 24 августа.