Экономика

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В Украину отправили первую партию американского угля

В Украину отправили первую партию американского угля
Американская компания XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 тыс. тонн.
"Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон", - сообщили в посольстве Украины в США на странице в Facebook.

Отмечается, что в церемонии отправки американского энергетического угля принял участие посол Украины в США Валерий Чалый, а также заместитель Министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.

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