В Украину отправили первую партию американского угля 22 августа 2017 г. источник 0 0

Американская компания XCoal Energy and Resources отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 тыс. тонн.

"Отправка энергетического угля в Украину была учреждена соглашением между украинской государственной компанией “Центрэнерго” и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон", - сообщили в посольстве Украины в США на странице в Facebook.



Отмечается, что в церемонии отправки американского энергетического угля принял участие посол Украины в США Валерий Чалый, а также заместитель Министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник Министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании XCoal.