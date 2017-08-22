Происшествия

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В Одесском СИЗО убили и расчленили сотрудницу

В Одесском СИЗО убили и расчленили сотрудницу
Мужчина, арестованный в рамках расследования убийства, находясь в СИЗО Одессы, совершил убийство сотрудницы учреждения, сообщает Генпрокуратура Украины.
17 августа на территории хозяйственного двора СИЗО №21 в мусорном баке были обнаружены расчлененные останки тела женщины.

Как выяснилось, речь идет о сотруднице СИЗО — младшем инспекторе режима охранного учреждения, которая исчезла с камер наблюдения после 16 часов этого же дня. Женщина исчезла с камер наблюдения именно во дворе хозяйственной части.

В совершении убийства подозревается один из следственно-задержанных, который на тот момент находился в СИЗО под арестом как фигурант другого убийства.

Проводятся следственные действия, обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и прокуратура. Подозреваемый признал свою вину.

– Подозреваемый, который ранее был судим, вину признает. Что касается должностных лиц –
решается вопрос по внесению сведений в ЕДРД, — отметил начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и других мер принудительного характера в местах лишения свободы управления Генеральной прокуратуры Вячеслав Свирець.

Также он отметил, что изымаются камеры видеонаблюдения, работают эксперты.

– Сложно найти слова, которые могли бы помочь трагедии родных и близких, коллег и друзей, всех работников нашей системы в результате проявленной жестокости к нашей с вами коллеги. Пережитая ночь еще долго не будет давать всем нам покоя, болезненно напоминая о том, что пенитенциарная система требует немедленных изменений, – говорит заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов. – Пролитая кровь младшего инспектора, которая выполняла возложенные государством на нее профессиональные обязанности, является ничем иным, как демонстрацией унизительного отношения и к самой системе, так и к ее работникам как со стороны спецконтингента, так и общества в целом. Сегодня нам как никогда больно. Впрочем, мы выдержим этот удар ради будущего нашей службы и тех героев, которые ее олицетворяют; сдержим и ту грязь, которой сегодня нас поливают жалкие критиканы, желающие сделать себе пиар на крови. Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны, выводы – сделаны.

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