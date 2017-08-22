Дональд Трамп сделал жесткое заявление по Афганистану 22 августа 2017 г. источник 0 0

Изменив обещаниям своей президентской кампании, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается увеличить военный контингент в Афганистане и пообещал "битву за победу".

Как пишет BBC, представляя новую стратегию США в этой стране, Трамп обещал усилить военную кампанию против талибов, которые борются с поддерживаемым США правительством Афганистана, и отдельно отметил Пакистан, обвиняя его в предоставлении убежища боевикам.



«Мы убиваем террористов», - сказал он в прямом эфире на военной базе.



Трамп баллотировался на пост президента США, требуя быстрого выхода США из Афганистана, и в понедельник он признал, что идет против своих инстинктов, утверждая новый план кампании в этой стране, который предлагают его военные советники.



Американские чиновники заявили, что Трамп подписал план министра обороны Джеймса Мэттиса об отправке еще 4000 военнослужащих, которые пополнят контингент из 8400 человек, уже развернутых в Афганистане.



«Последствия быстрого выхода предсказуемы и неприемлемы. Быстрый выход создаст вакуум, который террористы, в том числе ИГИЛ и "Аль-Каида", мгновенно заполнят», - сказал он.



«Трамп сейчас сталкивается с теми же вызовами, что и его предшественники Буш и Обама - талибы и слабое, разделенное правительство в Кабуле. Он закладывает основу для более широкого участия США без четкой цели или конкретных ориентиров для успеха», - отмечают журналисты.