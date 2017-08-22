На праздники охранять Харьков будут тысячи полицейских 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники харьковской полиции усилят охрану порядка во время массовых мероприятий.

23 и 24 августа в городе и области состоится около 100 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня Государственного Флага и 26-й годовщины со Дня независимости Украины.



Ожидается, что 23 августа участие в мероприятиях примут около 100 000 граждан. Охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 2000 работников Нацполиции, 250 военнослужащих Нацгвардии.



24 августа участие в мероприятиях примут около 40 000 граждан. За порядком будут следить более тысячи работников Нацполиции и Нацгвардии.



Особое внимание правоохранителей будет сосредотачиваться на центральной части Харькова, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.