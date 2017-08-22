Харьков

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На праздники охранять Харьков будут тысячи полицейских

На праздники охранять Харьков будут тысячи полицейских
Сотрудники харьковской полиции усилят охрану порядка во время массовых мероприятий.
23 и 24 августа в городе и области состоится около 100 массовых мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Дня Государственного Флага и 26-й годовщины со Дня независимости Украины.

Ожидается, что 23 августа участие в мероприятиях примут около 100 000 граждан. Охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 2000 работников Нацполиции, 250 военнослужащих Нацгвардии.

24 августа участие в мероприятиях примут около 40 000 граждан. За порядком будут следить более тысячи работников Нацполиции и Нацгвардии.

Особое внимание правоохранителей будет сосредотачиваться на центральной части Харькова, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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