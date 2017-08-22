Происшествия

  • 153
    •  / 

СБУ изъяла контрафактный алкоголь в Харьковской и Днепропетровской областях

СБУ изъяла контрафактный алкоголь в Харьковской и Днепропетровской областях
Сотрудники Службы безопасности ликвидировали производство поддельных акцизных марок и изъяли почти 2 тонны контрафактного алкоголя в Харьковской и Днепропетровской областях.
Как сообщается на сайте СБУ, подозреваемые в нелегальном производстве акцизных марок и их сбыте представителям теневого алкогольного рынка были задержаны в Днепре при попытке реализации более 500 тыс. поддельных марок.

Во время обысков на складах и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли почти 2 тонны контрафактного алкоголя, поддельные этикетки и оборудование для их изготовления.

Отмечается, что в результате операции удалось предотвратить убытки госбюджета на более чем 5 млн гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей22 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2992.37 грн
10 RUB 4.3021 грн
100 USD 2544.32 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи