СБУ изъяла контрафактный алкоголь в Харьковской и Днепропетровской областях 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Службы безопасности ликвидировали производство поддельных акцизных марок и изъяли почти 2 тонны контрафактного алкоголя в Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщается на сайте СБУ, подозреваемые в нелегальном производстве акцизных марок и их сбыте представителям теневого алкогольного рынка были задержаны в Днепре при попытке реализации более 500 тыс. поддельных марок.



Во время обысков на складах и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли почти 2 тонны контрафактного алкоголя, поддельные этикетки и оборудование для их изготовления.



Отмечается, что в результате операции удалось предотвратить убытки госбюджета на более чем 5 млн гривен.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевоз, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса.