Экономика

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Цены на морской отдых в Украине выросли вполовину

Цены на морской отдых в Украине выросли вполовину
Летом 2017 года стоимость отдыха на украинском побережье Азовского и Черного морей значительно превысила максимальные отметки прошлых сезонов.
Рекордсменами в положительной динамике цен стали малоизвестные курорты - такие как Приморский Посад и Степановка Первая. Победителями в номинации «самый дорогой морской курорт Украины» уже традиционно оказались популярные Кирилловка и Затока.

Согласно исследованию динамики цен на морских курортах Украины, проведенному независимым медиа-проектом «Кирилловка.Укр», подорожание коснулось практически всех отечественных рекреаций, но в разной степени.Самый значительный рост цены – до 50%, отмечен в малоизвестных регионах с низким уровнем развития инфраструктуры, которые в нынешнем сезоне были просто вынуждены сделать перерасчет цен на свои услуги с учетом повысившихся в 2016-2017 годах расходов на оплату труда персонала и коммунальных счетов. К ним можно отнести курорты в Приазовском районе Запорожской области - Приморск, Примпосад и Степановку Первую.

Для наиболее востребованных курортов с привычно высоким спросом на услуги, таких как Кирилловка на Азовском море и Затока на Черном, перерасчет себестоимости согласно росту минимальной зарплаты и новым тарифам состоялся без отсрочки, поэтому в 2017 году подобного рывка цен не было – здесь отдых «набрал» соответственно до 25% и до 10%. Главной предпосылкой для повышения прейскуранта традиционно стали аппетиты владельцев базы отдыха и отелей, уверенных в явке туристов. Такие же тенденции, плюс отсутствие водорослей на побережье, спровоцировавшее переориентирование турпотока из Кирилловки и херсонского Приазовья, в нынешнем сезоне были актуальны и для Бердянска, в рамках которого также отмечен сравнительно небольшой рост цен на номера.

«Практически подытоживая летний сезон, можно констатировать, что в 2017 году общее снижение платежеспособности украинцев не стало сдерживающим фактором для роста цен на отечественных морских курортах. Данная тенденция понятна и экономически обоснована. В условиях, когда потребительский спрос незначительно снижается из-за погодных условий – что мы обычно наблюдаем на примере Кирилловки в начале лета, а после выравнивается и в высокий сезон местами перекрывает актуальные предложения, удерживать, а тем более - понижать стоимостную планку в угоду туристам отельеры вряд ли будут. Так что прогнозы цен на будущий сезон, скорее всего, украинцев не порадуют», - прокомментировал скачек цен главный редактор независимого информационно-аналитического проекта «Кирилловка.Укр» Евгений Смельчаков.

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