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Минздрав опроверг введение платы за прием родов

Минздрав опроверг введение платы за прием родов
Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными в 2019 году и в дальнейшем. Государство покроет на 100% стоимость этих услуг.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц, и напомнили текст последней редакции законопроекта №6327: «В рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины, необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием медицинской помощи в связи с беременностью и родами».

Следовательно, медицинская реформа предусматривает переход на новую модель финансирования государством медицинских услуг, которые предоставляются украинцам. В частности, специализированные и высокоспециализированные медицинские учреждения с 2019 года начнут получать от государства оплату за конкретно предоставленные услуги конкретному пациенту.

«Вместе с тем, с 2018 года отдельные услуги будут оплачиваться из государственного бюджета в рамках пилотных проектов. Одним из первых таких «пилотов» должна стать оплата стоимости родов напрямую родильным домам от Национальной службы здоровья по единым для всей страны тарифам», - подчеркнули в Минздраве.

В то же время роженицы, которые пожелают получить дополнительные услуги, например, иметь отдельную палату в роддоме и прочее, скорее всего будут платить за это со своего кармана. Эти детали пока еще не определены четко, ведь процедура реформирования до сих пор не завершена.

Как известно, законопроект №6329, который предлагал внести изменения в государственный бюджет с целью дать старт медреформе, был отклонен во время голосования в Раде 8 июня. Сейчас в парламенте зарегистрирован обновленный вариант соответствующего законопроекта под номером 6604, который сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете ВР.

Напомним, что законопроект «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» №6327 является ключевым для медицинской реформы. Документ предусматривает существенные изменения в финансировании системы здравоохранения и гарантирует равный доступ к медицинским услугам для украинцев.

12 июля 2017 года парламентский комитет по вопросам здравоохранения рекомендовал законопроект №6327 к принятию Верховной Радой во втором чтении и в целом.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине через два года – в 2019 году, планируют ввести плату за прием родов.

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