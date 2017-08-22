Раскрыта причина смерти комика Джерри Льюиса
22 августа 2017 г.
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22 августа 2017 г.
Отмечается, что перед смертью Льюис получал необходимую хосписную помощь на дому. В последние годы жизни артист боролся с раком, диабетом и фиброзом легких.
О смерти Льюиса стало известно 20 августа. Актер скончался у себя дома в Лас-Вегасе, штат Невада, на 92-м году жизни.
Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как «Аризонская мечта», «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир», «Король комедии», «Выход из положения» и «Кэдди». Он также выступил режиссером, в частности, лент «Чокнутый профессор», «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов», и «Дамский угодник».
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