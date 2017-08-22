Назван самый высокооплачиваемый актер года
22 августа 2017 г.
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22 августа 2017 г.
За год Уолберг заработал 68 миллионов долларов. Большую часть суммы артист получил благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».
На втором месте оказался Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший на перезапусках «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты» 65 миллионов долларов.
На третьей строчке расположился Вин Дизель с 54,5 миллиона долларов. Доходы актеру принесли, в частности, съемки в восьмой части «Форсажа» и третьем фильме франшизы «Три икса», а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле «Стражей Галактики».
В первую десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и три болливудских актера — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).
16 августа Forbes назвал 28-летнюю Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года. Она заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов.
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