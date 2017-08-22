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Назван самый высокооплачиваемый актер года

Назван самый высокооплачиваемый актер года
Американский актер Марк Уолберг назван самым высокооплачиваемым актером 2017 года по версии журнала Forbes.
Полный список артистов опубликован на сайте издания во вторник, 22 августа.

За год Уолберг заработал 68 миллионов долларов. Большую часть суммы артист получил благодаря фильмам «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала, заработавший на перезапусках «Спасателей Малибу» и «Джуманджи», а также на сериале «Футболисты» 65 миллионов долларов.

На третьей строчке расположился Вин Дизель с 54,5 миллиона долларов. Доходы актеру принесли, в частности, съемки в восьмой части «Форсажа» и третьем фильме франшизы «Три икса», а также озвучивание персонажа Грута в сиквеле «Стражей Галактики».

В первую десятку также вошли Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов), Том Круз (43 миллиона) и три болливудских актера — Шахрукх Кхан (38 миллионов), Салман Кхан (37 миллионов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона).

16 августа Forbes назвал 28-летнюю Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года. Она заработала за 12 месяцев 26 миллионов долларов.

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