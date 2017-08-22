Надаль вновь стал первой ракеткой мира
22 августа 2017 г.
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22 августа 2017 г.
Возглавлявший список британец Энди Маррей опустился на второе место, третью строчку сохранил за собой швейцарец Роджер Федерер. Оба пропустили из-за травм турнир в Цинциннати, благодаря чему 31-летний Надаль вернулся на вершину. Испанец не был первой ракеткой мира с 6 июля 2014 года. В Цинцинатти он сумел добраться до четвертьфинала, где уступил австралийцу Нику Кирьосу.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,
2. Энди Маррей (Великобритания) — 7150,
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,
4. Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,
5. Новак Джокович (Сербия) — 5325,
6. Александр Зверев (Германия) — 4470,
7. Марин Чилич (Хорватия) — 4155,
8. Доминик Тим (Австрия) — 4030,
9. Григор Димитров (Болгария) — 3710,
10. Кэй Нисикори (Япония) — 3195.
10 июня Надаль десятый раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Всего в его активе 15 побед на турнирах серии «Большого шлема». Кроме того, он дважды завоевывал золото Олимпийских игр (2008, 2016).
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