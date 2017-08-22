Надаль вновь стал первой ракеткой мира

Испанец Рафаэль Надаль вернулся на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Возглавлявший список британец Энди Маррей опустился на второе место, третью строчку сохранил за собой швейцарец Роджер Федерер. Оба пропустили из-за травм турнир в Цинциннати, благодаря чему 31-летний Надаль вернулся на вершину. Испанец не был первой ракеткой мира с 6 июля 2014 года. В Цинцинатти он сумел добраться до четвертьфинала, где уступил австралийцу Нику Кирьосу.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 7645 очков,

2. Энди Маррей (Великобритания) — 7150,

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 7145,

4. Станислас Вавринка (Швейцария) — 5690,

5. Новак Джокович (Сербия) — 5325,

6. Александр Зверев (Германия) — 4470,

7. Марин Чилич (Хорватия) — 4155,

8. Доминик Тим (Австрия) — 4030,

9. Григор Димитров (Болгария) — 3710,

10. Кэй Нисикори (Япония) — 3195.



10 июня Надаль десятый раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Всего в его активе 15 побед на турнирах серии «Большого шлема». Кроме того, он дважды завоевывал золото Олимпийских игр (2008, 2016).