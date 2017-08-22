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Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»

Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»
Бывший нападающий испанской «Барселоны» Неймар, перешедший в «Пари Сен-Жермен», раскритиковал руководство сине-гранатовых.
Его слова приводит Football Espana.

«Когда я перешел в клуб, все было хорошо, но потом... В "Барселоне" работают директора, которых там быть не должно. Я очень расстроен их работой. Я провел четыре счастливых года в клубе, но "Барса" заслуживает большего. У меня появилось много друзей в "Барселоне", я надеюсь, что ситуация наладится и команда станет конкурентоспособной», — заявил Неймар.

Неймар заключил контракт с «Барселоной» в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действовал до лета 2021-го. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 передач.

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