Япония испытала новый способ добычи электроэнергии
22 августа 2017 г.
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22 августа 2017 г.
Энергетическая установка представляет собой три расположенных на глубине 20-50 метров цилиндра длиной по 20 метров каждый. Внутри двух из них размещены генераторы с лопастями диаметром до 11 метров каждый, третий предназначен для обеспечения устойчивого положения системы. Общая мощность установки оценивается в 100 киловатт, во время экспериментов ее максимальный показатель не превысил 30 киловатт.
Установка размещена на пути течения Куросио (тихоокеанского аналога Гольфстрима). Оборудование для электростанции изготовили компания IHI и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Эксперимент, длившийся пять суток в районе юго-западного японского острова Кутиносима (префектура Кагосима), признан успешным.
Специалисты планируют продолжить тестирование подводной электростанции. Полноценный запуск объекта запланирован на 2020 год.
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