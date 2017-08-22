Технологии

  • 86
    •  / 

Япония испытала новый способ добычи электроэнергии

Япония испытала новый способ добычи электроэнергии
В Японии впервые в мире прошли испытания установки для добычи электроэнергии за счет подводных течений океана.

Энергетическая установка представляет собой три расположенных на глубине 20-50 метров цилиндра длиной по 20 метров каждый. Внутри двух из них размещены генераторы с лопастями диаметром до 11 метров каждый, третий предназначен для обеспечения устойчивого положения системы. Общая мощность установки оценивается в 100 киловатт, во время экспериментов ее максимальный показатель не превысил 30 киловатт.

Установка размещена на пути течения Куросио (тихоокеанского аналога Гольфстрима). Оборудование для электростанции изготовили компания IHI и Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий. Эксперимент, длившийся пять суток в районе юго-западного японского острова Кутиносима (префектура Кагосима), признан успешным.

Специалисты планируют продолжить тестирование подводной электростанции. Полноценный запуск объекта запланирован на 2020 год.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей22 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2992.37 грн
10 RUB 4.3021 грн
100 USD 2544.32 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи