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В Харькове детям дали автоматы: фото-факты

В Харькове детям дали автоматы: фото-факты
В Харьковской области продолжается III Всеукраинский этап детско-юношеской военно-патриотической игры «Джура».
21 августа 300 участников игры ознакомились с основами военного дела на полигоне Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Школьники провели день по армейскому расписанию в полевом лагере, где на 13 учебных точках отработали нормативы по сборке и разборке стрелкового оружия, метанию имитационной гранаты, защите от оружия массового поражения. Они прошли ускоренный курс выживания в экстремальных условиях, научились выявлять опасные предметы с помощью металлоискателя, а также выполнили стрельбы боевыми патронами из автомата Калашникова.



– К занятиям с победителями региональных этапов военно-патриотической игры «Джура» привлекались преподаватели кафедры тактики и общевойсковых дисциплин и лучшие наши курсанты-старшекурсники, среди которых немало участников боевых действий, – рассказал начальник ХНУВС им. И. Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев. – Надеюсь, наши гости почувствовали себя на короткое время воспитанниками вуза и, возможно, через год-два придут к нам учиться.

Участникам полигонной подготовки оказывали помощь офицеры запаса из числа работников Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА и военнослужащие областного военкомата.

– Военные преподаватели на полигоне создали все элементы полевой службы и быта армейцев, чтобы дети максимально поняли всю сложность и важность защиты своей страны с оружием в руках. Кстати, наибольшее рвение и заинтересованность в занятиях проявляли девушки. Они оказались и лучшими стрелками из автомата и отлично справились с задачей по изготовлению временного жилья с помощью подручных средств, – отметил старший руководитель занятий, начальник кафедры тактики и общевойсковых дисциплин университета полковник Сергей Гузченко.



В конце пребывания «джур» на полигоне отдельных юношей и девушек, которые продемонстрировали лучшие результаты по огневой подготовке, поощрил грамотами военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин, сообщили в пресс-слжубе облгосадминистрации.

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