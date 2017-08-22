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Харьковчан атакует туберкулез

Харьковчан атакует туберкулез
В Харьковской области растет заболеваемолсть туберкулезом.
По информации Харьковского областного лабораторного центра, за январь - июль число заболевших возросло на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У 640 человек туберкулез органов дыхания диагностирован впервые, 375 из них выделяли возбудителя в окружающую среду. Заболевание обнаружено у 30 детей, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В лабцентре рассказали, что при поддержке международной организации РАТН «Challenge TB/Вызов туберкулезу» в Харьковской области внедряются новые методы организации работы с лицами, имевшими контакт с больными туберкулезом. В первом полугодии 2017 выявлено 3 528 таких лиц. При проведении обследований у 11 из них диагностирован туберкулез.

Следует помнить, что туберкулез имеет длительный инкубационный период, часто начинается без явной клинической картины. Соблюдение сроков профилактических флюорографических осмотров (у детей – туберкулинодиагностики), а при наличии длительного кашля – исследование мокроты, позволит своевременно выявить заболевание и начать лечение, – подчеркнули медики.

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ОН Клиник Харків

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