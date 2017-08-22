Харьковчанин стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

19 и 20 августа в румынском городе Арад состоялся заключительный этап Кубка Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года, на котором харьковские борцы завоевали «золото» и две «бронзы».

Участие в соревнованиях приняли 248 спортсменов из 33 стран мира. Украинская сборная завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 7 бронзовых наград. Единственную золотую медаль этого этапа европейского Кубка Украине принес харьковчанин Сергей Кривчач. В весовой категории до 81кг он выиграл у соперника из Македонии и двух дзюдоистов из Израиля, а в финальной схватке победил Роланда Гоза из Венгрии.



Бронзовыми призерами стали Евгений Вегера и Александр Духневич. Оба завоевали медали в весовой категории до 100кг.



Эти соревнования стали одним из этапов формирования и подготовки сборной команды Украины U21 к юниорскому чемпионату Европы, который с 15 по 17 сентября этого года состоится в Словении, а также юниорскому чемпионату мира, что с 18 по 22 октября примет Хорватия.