Мост в Изюме открыт для проезда

По этому мосту проходит стратегическая дорога М-03 «Киев - Харьков – Довжанский», которая обеспечивает основную связь с зоной АТО.
Отремонтированный мост открыл президент Украины Петр Порошенко, который прилелел в Харьковскую область с рабочим визитом. В прямом эфире выступление главы государства транслировалось на его странице в Facebook.
– Разъединяют людей окопы, а мосты – объединяют. Сегодня мы празднуем еще одну победу – восстановление моста через Северский Донец в Изюме. Уверен, скоро мы так же отремонтируем дорогу «Киев-Харьков-Довжанский». Все самое сложное уже позади. Сейчас мы превращаем Украину в успешную страну, а украинцев – в успешных людей. Мы обязательно победим!, – подчеркнул президент.
Напомним, мост через реку Северский Донец в Изюме ни разу не ремонтировали в течение последних 17 лет. В 2016-17 годах здесь обустроили накладную плиту, деформационные швы и гидроизоляцию, заменили бетонное ограждение и положили новый асфальт. Также все металлические конструкции моста заново покрасили. Общая стоимость работ составила 22,8 млн грн, приводит данные пресс-служба ХОГА
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