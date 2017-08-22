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МИД опубликовало инструкции для украинских путешественников на случай экстримальной ситуации

МИД опубликовало инструкции для украинских путешественников на случай экстримальной ситуации
МИД обнародовал рекомендации гражданам Украины, которые выезжают за границу, в связи с высоким уровнем террористических угроз и стихийными бедствиями, происходящими в последнее время в мире.
Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, в связи с обострением ситуации безопасности из-за террористических актов, совершенных в последнее время в странах Европы, Азии и Африки, а также стихийными бедствиями (пожарами в Южной Европе, наводнениями в Азии) гражданам Украины, которые планируют путешествия за границу, и тем, которые уже находятся за пределами нашего государства, рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в странах пребывания, выполнять все законные требования представителей государственных органов власти, рекомендации спасательных служб и следить за сообщениями правоохранительных органов.

Гражданам Украины, которые находятся за рубежом, следует проявлять осторожность и повышенную бдительность, избегать мест проведения протестных акций, массовых собраний, митингов.

В случае попадания в зону стихийного бедствия целесообразно соблюдать требования и рекомендации спасательных служб и правоохранительных органов. Рекомендации относительно действий населения в чрезвычайных ситуациях размещены на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в разделе «Азбука безопасности».

Иностранные серверы по чрезвычайным ситуациям и ссылки на веб-страницы спасательных служб стран мира размещены тут.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины необходимо безотлагательно сообщать об этом в местные правоохранительные органы, спасательные службы, а также на «горячую линию» посольства или консульства страны пребывания (контактная информация размещена на сайте «Советы путешественникам от Консульской службы Украины») или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону: + 38-044-238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

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