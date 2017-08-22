МИД опубликовало инструкции для украинских путешественников на случай экстримальной ситуации 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

МИД обнародовал рекомендации гражданам Украины, которые выезжают за границу, в связи с высоким уровнем террористических угроз и стихийными бедствиями, происходящими в последнее время в мире.