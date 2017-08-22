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«Информационные войска» вышли из-под контроля Мининформполитики

«Информационные войска» вышли из-под контроля Мининформполитики
С 1 августа интернет-проект "Информационные войска Украины", который был создан при Министерстве информационной политики, начинает функционировать как самостоятельный.
"Спасибо ребятам из информационных войск за работу. Вы создали проект, который не раз и не два ставил на место российских пропагандистов. Проект, который одним из первых перешел в информационное наступление и заставил врага собираться на экстренные заседания и менять российское законодательство об Интернете", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.

Координатор проекта Святослав Батов, в свою очередь, заявил о готовности и в дальнейшем, в качестве волонтерского проекта, "помогать государственным структурам, отстаивая информационный суверенитет Украины в социальных сетях, и в Интернете в целом", сообщается на сайте министерства.

Напомним, проект под названием "Информационные войска Украины" был создан в феврале 2015 года для борьбы с российской пропагандой. В марте "Информационные войска" опубликовали первое видео под названием "Правда о русском оккупанте" в ответ на российский ролик "Я русский оккупант".

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