«Информационные войска» вышли из-под контроля Мининформполитики 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

С 1 августа интернет-проект "Информационные войска Украины", который был создан при Министерстве информационной политики, начинает функционировать как самостоятельный.

"Спасибо ребятам из информационных войск за работу. Вы создали проект, который не раз и не два ставил на место российских пропагандистов. Проект, который одним из первых перешел в информационное наступление и заставил врага собираться на экстренные заседания и менять российское законодательство об Интернете", - заявил министр информационной политики Юрий Стець.



Координатор проекта Святослав Батов, в свою очередь, заявил о готовности и в дальнейшем, в качестве волонтерского проекта, "помогать государственным структурам, отстаивая информационный суверенитет Украины в социальных сетях, и в Интернете в целом", сообщается на сайте министерства.



Напомним, проект под названием "Информационные войска Украины" был создан в феврале 2015 года для борьбы с российской пропагандой. В марте "Информационные войска" опубликовали первое видео под названием "Правда о русском оккупанте" в ответ на российский ролик "Я русский оккупант".