В рамках программы «Шоп-туры 2017» на «Барабашово» встретили юбилейного тысячного покупателя 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Программа, стартовавшая в торговом центре меньше месяца назад, уже позволила привлечь более тысячи покупателей из районов Харьковской области, сообщили в пресс-службе «Барабашово».

Юбилейным тысячным покупателем стала Юлия Чернобай из Балаклеи, которая вместе с семьей приехала на "Барабашово", чтобы сделать покупки к новому учебному году. Директор торгового центра Валерий Кирилко вручил Юлии и ее семье ценный подарок и памятный адрес.



-- Для нас это приятная неожиданность. Большое спасибо организаторам туров, потому что это очень комфортно и удобно, – рассказала Юлия Чернобай.



Бесплатные шоп-туры - очередной социальный сервис, введенный администрацией ТЦ "Барабашово" с целью увеличения количества покупателей. Кроме того, с 6 апреля каждый приезжий может совершенно бесплатно припарковать автомобиль на гостевых паркоместах торгового центра. За время реализации программы "Шоп-туры" суммарный чек участников превысил 1,5 миллиона гривен, а средний чек покупателей составил около 1,5 тысяч гривен.



--Наша администрация постоянно внедряет различные программы как для улучшения работы самих предпринимателей, так и для удобства потенциальных наших посетителей, ради которых мы работаем. Социальная программа шоппинг-туров показала свою эффективность - это выгодно всем - и предпринимателям, и посетителям, - подчеркнул Валерий Кирилко, директор ТЦ "Барабашово".



За время работы программы бесплатными автобусными рейсами в крупнейший в Восточной Европе торговый центр смогли воспользоваться жители Валковского, Балаклейского, Змиевского, Изюмского, Барвенковского районов. Особенно важно это для жителей «глубинки», которым сначала нужно было добраться райцентра, а потом ехать на «Барабашово». Теперь же бесплатный автобус доставит всех желающих непосредственно в торговый центр и обратно. Благодаря этому социальному сервису покупатели экономят время, средства и могут с комфортом добраться торгового центра.



Учитывая востребованность ряда социальных сервисов, внедренных на "Барабашово", в администрации торгового центра планируют и в дальнейшем развивать новые направления работы, для того чтобы "Барабашово" по-прежнему оставался комфортным и удобным торговым центром как для покупателей, так и для предпринимателей.