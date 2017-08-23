В Харькове прошла конференция с участием стран Вышеградской четверки

Как сообщает пресс-служба горсовета
, в мероприятии приняли участие представители городов-побратимов и партнеров Харькова из стран Вышеградской четверки - Дебрецена (Венгрия), Катовице и Люблина (Польша), Банськой Быстрицы (Словакия) и Брно (Чехия), а также представители городской власти, Молодежного совета при Харьковском городском голове и ректоры харьковских вузов. Конференция состоялась при поддержке посольств и консульств стран-участниц.
В ходе официальной части мероприятия заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев подчеркнул, что конференция с участием стран Вышеградской четверки проводится в Украине впервые и проходит она на городском уровне, что важно как для социально-экономического развития Харькова, так и продвижения Украины в европейском направлении.
«На сегодняшний день Харьков в плане социально-экономического развития и международного сотрудничества является лидером в Украине. Мы надеемся, что эта конференция станет новым шагом для продвижения нашего города к тем задачам, к которым мы стремимся. Сегодня для всех очевиден тот факт, что Харьков - экономически стабильный и динамично развивающийся европейский город», - отметил Михаил Фатеев.
В рамках конференции состоялось пленарное заседание и круглые столы на темы: «Институциональное партнерство: Город-Университет-Бизнес как ключевой инструмент развития городов», «Создание городской инфраструктуры как инструмента привлечения в города молодых высококвалифицированных кадров», а также «Роль местной молодежи в развитии гражданского общества».
Как отметил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, в Харькове реализуется множество программ поддержки молодежи по разным направлениям, и городу есть чем поделиться.
«Эта конференция очень важна для Харькова в плане обмена опытом с другими странами. Мы будем черпать новую информацию, делиться своим опытом и искать новые молодежные фишки, которые есть в других городах. Но самое главное - это объединение молодежи из разных городов и стран», - отметил вице-мэр.
Ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев также подчеркнул, что городская власть оказывает весомую поддержку харьковской молодежи.
«Сегодня наши студенты выполняют множество проектов для города, и это дает им возможность адаптироваться в городской среде. Также важны социальные программы для молодежи, которые сегодня реализует город. В частности, жилищная программа доступного жилья, которая позволяет студентам получить квартиру и остаться работать в Харькове. Кроме того, мэрия обеспечивает льготы студентам на проезд в городском транспорте - это также очень важно», - отметил Владимир Бабаев.
Кроме того, в ходе заседаний иностранные гости представили инновационные решения, которые реализуются в городах-побратимах и партнерах Харькова. В частности, делегация от города Дебрецен поделилась опытом в создании предприятия «Городской центр развития Дебрецена», а представители Люблина рассказали об инструментах привлечения в город иностранных студентов.
«Я бы хотел поблагодарить руководство города за то, что конференция посвящена важной для нас теме регионального сотрудничества. Мы хотим презентовать здесь то, чем живут польские города, рассказать, какие проекты мы реализовываем, а также почерпнуть ваш опыт - Харькову есть чем поделиться с нами. Мы видим, как активно ваш город развивается в последние годы. Я думаю, что обоюдное сотрудничество в рамках конференции откроет нам новые возможности», - отметил консул-советник Генерального Консульства Республики Польша в Харькове Ян Здановський.
Представители городов-побратимов и партнеров Харькова поздравили харьковчан с наступающим Днем города.
Отметим, в День города Харьков посетят 11 делегаций городов-побратимов и партнеров Харькова из Албании, Венгрии, Грузии, Израиля, Китая, Польши, Словакии, Турции и Чехии.