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Уроженец Багдада получил тюремный срок в Харькове

Уроженец Багдада получил тюремный срок в Харькове
Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор нелегалу, уроженцу Багдада, который зарубил топором человека, оскорбившего его религиозные чувства.
Как установил суд, обвиняемый нанес потерпевшему 19 ударов топором по голове в область черепа, пять ударов в область шеи и задней поверхности туловища. Потерепевший умер.

Как объяснил обвиняемый, потерпевший, будучи собутыльником хозяев квартиры, где проживал нелегал, систематически издевался и насмехался над ним.

Кроме того, обвиняемый отметил, что он находился «в очень печальном состоянии» из-за того, что накануне увидел по телевизору новости о террористическом акте в Багдаде, где погибло много людей. Отвечая на вопрос по поводу своего подавленного настроения, он рассказал, что его отец, жена и двое малолетних детей погибли во время теракта несколько лет назад. Однако событыльник начал смеяться с этого, оскорблять его религию, выражаться в его адрес и в адрес его погибших родственников нецензурной бранью.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статье 116 УК Украины «Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения» и приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы.

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