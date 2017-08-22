В Харькове открывается «Галерея живых камней» 22 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Фестиваль «Галерея живых камней» пройдет с 23 по 25 августа в информационно-выставочном центре «Бузок».

Торжественное открытие состоится 23 августа в 15:00. В этот же день можно будет посмотреть презентацию музея уникальных минералов «Минералия» Николая Соболевского (г. Киев), узнать о создании украшений из аметиста и влиянии планет и камней на нашу жизнь, увидеть премьеру фильма Татьяны Бабиной «Мелодия самоцветов. Часть 1», а также посетить мастер-классы «Индивидуальное художественное оформление камней-талисманов» и «Драгоценная женщина».



24 августа в 14:00 ИВЦ «Бузок» приглашает на презентацию коллекции аметистов, затем покажут вторую часть фильма «Мелодия самоцветов» и представят мастер-классы: по определению твердости камней, созданию национальных украшений, традиционного украинского веночка etc.



В последний день фестиваля, 25 августа, в 14:00 начнется презентация коллекции жемчуга, мини-лекция «Изумруд и рубин», а также третья часть фильма Татьяны Бабиной «Мелодия самоцветов».



В этот день состоится розыгрыш призов от «Галереи живых камней». Главный приз – нить жемчуга барокко.



Для всех желающих сделать снимок на память 23-25 августа будет работать уникальная аметистовая фотозона.