Культура

  • 161
    •  / 

В Харькове открывается «Галерея живых камней»

В Харькове открывается «Галерея живых камней»
Фестиваль «Галерея живых камней» пройдет с 23 по 25 августа в информационно-выставочном центре «Бузок».
Торжественное открытие состоится 23 августа в 15:00. В этот же день можно будет посмотреть презентацию музея уникальных минералов «Минералия» Николая Соболевского (г. Киев), узнать о создании украшений из аметиста и влиянии планет и камней на нашу жизнь, увидеть премьеру фильма Татьяны Бабиной «Мелодия самоцветов. Часть 1», а также посетить мастер-классы «Индивидуальное художественное оформление камней-талисманов» и  «Драгоценная женщина».

24 августа в 14:00 ИВЦ «Бузок» приглашает на презентацию коллекции аметистов, затем покажут вторую часть фильма «Мелодия самоцветов» и представят мастер-классы: по определению твердости камней, созданию национальных украшений, традиционного украинского веночка etc.

В последний день фестиваля, 25 августа, в 14:00 начнется презентация коллекции жемчуга, мини-лекция «Изумруд и рубин», а также третья часть фильма Татьяны Бабиной «Мелодия самоцветов».

В этот день состоится розыгрыш призов от «Галереи живых камней». Главный приз – нить жемчуга барокко.

Для всех желающих сделать снимок на память 23-25 августа будет работать уникальная аметистовая фотозона.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей23 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2545.17 грн
100 EUR 2995.92 грн
10 RUB 4.311 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи