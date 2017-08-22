Что будет с гривной: комментарий НБУ 22 августа 2017 г. источник 0 0

На межбанковских торгах доллар сейчас стоит около 25 с половиной гривен. Эксперты предполагают, что он может подешеветь до 25 грн.

"Не стоит ориентироваться на тенденции последних лет и ждать их восстановления и повторения в дальнейшем. Сегодня курс формируется фундаментальными факторами. Один из них - поступление достаточных объемов валютной выручки, которые обусловлены улучшением конъюнктуры международных рынков для наших металлургов и высоким урожаем в агросекторе в прошлом и текущем году", - пояснил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.



Он пояснил, что регулятор не укрепляет курс, а идет за рынком.



"НБУ если и присутствует на межбанке, то в довольно ограниченном объеме. Доля наших интервенций - несколько процентов рынка. Безусловно, у нас есть свои прогнозы. Но, поскольку оценивать движение цен на международных рынках сложно, могу только сказать, что, например, при условии, что цены на металлы останутся на нынешнем уровне до конца года. Поступление валютной выручки металлургов могут превысить наши предварительные оценки примерно на 1 млрд долларов", - отметил Чурий.



НБУ не ставит себе задачи удерживать курс на каком-то определенном уровне.



"Для оценок и прогнозов есть эксперты, аналитики, участники рынка. Наша задача поддерживать фундаментально-оправданный курс и сглаживать колебания. Мы не ставим себе задачу удержания какого-то определенного курса", - уточнил Чурий.



В Нацбанке не исключают осенью определенные риски для гривны на валютном рынке. Один из них – политический фактор.



"Практика прошлых лет показала вероятность негативного влияния политической составляющей. Но наряду с положительными факторами, которые будут играть на стороне гривны, как, например, заход выручки от реализации уже нового урожая, видно новые позитивные сигналы. Из последних событий - это успешные аукционы ФГИ по продаже пакетов облэнерго. Мы надеемся на результативные торги в дальнейшем, что приведет к поступлению в Украину дополнительной валюты для оплаты пакетов акций. Также на украинский долговой рынок возвращаются нерезиденты, которые на днях приняли участие в аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. Это связано как со стабилизацией ситуации в Украине, так и с позитивным отношением инвесторов к развивающимся рынкам. Ожидаем, увеличение присутствия нерезидентов на этом рынке", - сказал Чурий.



Напомним, в госбюджете на 2017 год заложили доллар по 27,2 грн.



Правительственные валютные прогнозы такие: обменный курс гривны (в среднем за год) в 2018 году составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году - 30,5 грн за доллар, в 2020 году - 31 грн за доллар.



Украинский бизнес надеется, что в течение ближайшего года обменный курс будет на уровне 26-29 грн за доллар. Об этом свидетельствует опрос, который среди предпринимателей провел НБУ.



За всю свою историю гривна установила антирекорды два с половиной года назад - 26 февраля 2015-го в официальных курсах НБУ доллар США составил 30,01 грн, а евро – 34,04 грн.