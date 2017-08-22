Харьковская область получит дополнительнительное украинское радиовещание

Более 20 городов и поселков Харьковской области получат дополнительный объем украинского радиовещания до конца года.

К концу года Харьковская область получит пакет из порядка 30 радиочастот для дальнейшего развития FM-радиовещания, в том числе – непосредственно в Харькове. Практически каждый район области дополнительно получит новую украинскую радиостанцию. В частности, программы Общественного и местного вещания, вещания территориальных громад.Как сообщил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, Национальный совет уже выставил на конкурсы первые семь частот. Впереди еще один конкурс, который будет сугубо региональным. Также будут реализованы дополнительные решения, которые позволят защитить информационное пространство Харьковской области на границе с государством-агрессором.Пакет из 29 радиочастот для области готов к проведению конкурсов и стал возможен благодаря года работе Комиссии по вопросам обеспечения системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики.– Ждем принятия парламентом законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения АТО и пограничных территориях Украины» №6565 от 08.06.2017 г, который значительно упростит процесс развития телерадиовещания на границе с государством-агрессором, – рассказал Сергей Костинский во время визита в Харьков, где вместе с замминистра информационной политики Эмине Джапаровой, харьковскими журналистами и общественными деятелями в Харьковской облгосадминистрации обсуждался план действий по защите информационного пространства Харьковщины.