Погода в Украине: то тепло, то холодно 23 августа 2017 г. источник 0 0

До конца лета будет еще несколько волн потепления и похолодания, а сентябрь начнется с теплой погоды.

Как сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, после похолодания, которое продлится с 22 по 25 августа, 26-28 августа снова ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов по всей территории Украины.



Говоря о погодных условиях 24 августа во время проведения парада в Киеве, Кульбида отметил, что в 50-60 км на север от столицы дожди однозначно будут, но по самому городу с 9 до 12 часов осадков не будет и температура составит от +15 до +18 градусов.



29-30 августа снова прогнозируется повышение температуры воздуха до +20...+25.



По его словам, дождей до конца августа будет немного, в основном они придутся на 29-30 число.



«И начиная с 1 сентября » снова период повышенного температурного режима», – сообщил Кульбида.



Он отметил, что в первый месяц осени ожидается неблагоприятная ситуация в плане пожарной опасности.



«Потому что даже после снижения класса пожарной опасности до первого и второго класса, в течение 7-10 дней при температуре +25...+30 градусов она снова повысится до пятого класса. А такие периоды в сентябре однозначно будут», – сказал он.



В Украине температура воздуха резко упала на 15° за сутки – до +17°...+23°. Дожди, которые 21 августа начались на западе, зальют север, центр и часть южных областей.