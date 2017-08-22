В Харькове вспыхнуло здание суда (обновлено)

В Харькове горит здание апелляционного административного суда.
"На Холодной горе в районе суда что-то очень сильно полыхает. Так, что дымом затянуло все до метро... Идущий из того района народ сообщает, что полыхает апелляционный суд", - написал в Facebook журналист Дмитрий Брук, выложив видео.
"Уже не горит, - сообщили позже в соцсетях. - Дыма было столько, что весь частный сектор был в панике. сайлент хил. весь двор и дом провонялся".
На Youtube выложили видео пожара, где указано, что здание апелляционного суда горит на ул. Семинарской, 46.
Предположительно пожар вызван ударом молнии.
Позже в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили, что в здании Апелляционного админсуда Харьковской области во вторник вечером возник пожар.
"Поступил вызов, по предварительной информации горит крыша здания. На место выехали подразделения ГСЧС, они сейчас там работают", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Собеседник агентства также подтвердил, что по предварительной информации, причиной возгорания стала молния.
Сообщение о пожаре поступило с спасательную службу около 19.40. Загорелась крыша здания суда.
"Я работаю в типографии, услышал щелчок. запахло паленой бумагой. Я выглянул в окно и увидел, что горит здание суда." - рассказывает очевидец Артур.