Политика

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Главы государств Нормандского формата поддержали режим прекращения огня с начала учебного года

Главы государств Нормандского формата поддержали режим прекращения огня с начала учебного года
Об этом говорится в их совместном заявлении.
Президент Украины провел телефонный разговор с руководителями государств Нормандского формата: Президентом Франции, Федеральным канцлером Германии и Президентом России.

Петр Порошенко сообщил о посещении города Счастье, что неподалеку от оккупированного Луганска, и встречу там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской. Президент Украины выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.

Петр Порошенко также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются в плену.

По результатам телефонного разговора лидеры государств Нормандского формата согласовали совместное заявление.

Заявление лидеров Нормандского формата по результатам телефонного разговора

Главы государств и правительств Нормандского формата – Украины, Франции, Германии, России – провели телефонный разговор 22 августа 2017 года.

Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа э.г. решение Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.

Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса.

На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры подтвердили персональную преданность дальнейшей имплементации Минских договоренностей.

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