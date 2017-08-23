В новом сезоне тревел-шоу «Орел и Решка» представят новую ведущую 23 августа 2017 г. источник 0 0

В новом, 15-м сезоне шоу «Орел и решка», премьера которого состоится 27 августа в 10:00 на «Интере», искать «Рай и ад» снова будут две девушки.