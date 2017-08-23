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В новом сезоне тревел-шоу «Орел и Решка» представят новую ведущую

В новом сезоне тревел-шоу «Орел и Решка» представят новую ведущую
В новом, 15-м сезоне шоу «Орел и решка», премьера которого состоится 27 августа в 10:00 на «Интере», искать «Рай и ад» снова будут две девушки.
Знакомьтесь с новой ведущей! Вместо Леси Никитюк путешествовать по миру вместе с Региной Тодоренко будет телеведущая, продюсер и диджей Натали Неведрова.

Новая ведущая «Орла и решки» – не новичок на телевидении. У нее журналистское образование, и она уже девять лет работает на ТВ:  начинала свой профессиональный путь как ассистент продюсера, затем работала редактором, шеф-редактором, продюсером и в итоге – стала телеведущей.

Натали Неведрова вообще очень творческий и разносторонний человек: занималась танцами и спортивной гимнастикой, лепила из глины и плела фенечки из бисера. В 12 лет получила свой первый гонорар за работу моделью. Несколько раз Натали пыталась поступить в театральный – не взяли, но это ее не остановило,  так что сейчас девушка играет на театральной сцене. Кроме того, пишет стихи, песни, выступает как диджей и еще – она жена и мама!

Натали искренне верит, что все мечты сбываются. Именно так произошло у нее с шоу «Орел и решка». Она мечтала о путешествиях – и стала ведущей самого популярного тревел-шоу!

«Я всегда верю в исполнение желаний и совершенно не стесняюсь много мечтать, – признается девушка. – Перед Новым годом уволилась с работы, набила себе татуировку единорога на руке и решила, что уеду зимовать куда-нибудь на Бали с дочкой и заведу блог о путешествиях. В новогоднюю ночь загадала, чтобы у меня все получилось. А на день рождения попросила подарить мне карту, на которой можно монеткой стирать те страны, где ты был, – и она становится ярко-красочной. Я ждала какого-то особого случая, чтобы ее открыть. И вот он наступил! Как я прошла кастинг в «Орел и решка»? Мне написали и попросили записать видео о любимом месте в своем городе. Я рассказала про подземную парковку в нашем доме. Получилось смешно. А главное – я искренне верила, что именно я стану ведущей. Все так и случилось! Я невероятно рада! В людей, которые работают в шоу «Орел и решка», я влюблена с первого дня нашей встречи, а Регину просто обожаю: она мне очень близка по духу».

Чем хрупкая девушка покорила создателей шоу «Орел и решка»? Как ей удалось обойти на кастинге несколько тысяч других претендентов и стать новым лицом популярного проекта? Все просто: Натали поразила всех своей неординарностью.

«Наша новая ведущая – это очень «неожиданный» персонаж, – делится впечатлениями главный продюсер проекта Сергей Гулейков. – У нее совсем другой взгляд на жизнь, и в этом ее фишка. За ней интересно наблюдать, потому что она совсем не похожа на всех предыдущих ведущих «Орла и решки». Это и помогло ей на кастинге обойти других кандидатов».

Регина Тодоренко сначала настороженно отнеслась к появлению новой ведущей, ведь за годы совместной работы она очень сдружилась с Лесей Никитюк, и вряд ли кто-то сможет заменить опытной путешественнице «боевую» подругу. С Натали Регина познакомилась на съемках первого выпуска сезона «Рай и ад – 2». Девушки очень быстро нашли общий язык и отлично сработались!

«О том, что в нашей команде появится новая ведущая вместо Леси, я узнала за пару дней до начала съемок, – рассказывает Регина Тодоренко. – Честно говоря, сперва меня это огорчило: с Лесей мы пережили сотню испытаний во время «Кругосветки», вместе прошли по самым адским местам планеты, нас связала не только работа, но и дружба. Поэтому я хотела, чтобы все оставалось так, как раньше. Однако с приходом Натали в нашем коллективе появилось что-то неземное и фантастическое. Она невероятно способная, очень смешная и веселая. Мы достаточно быстро сработались. Сейчас с уверенностью могу сказать, что быстрее, чем с ней, мы никогда не записывали стартовую и финальную подводку ведущих. Мы настолько хорошо чувствуем друг друга, что нам практически не нужно подстраиваться. В Натали я узнаю себя такой, какой впервые приехала на свои первые съемки «Орла и решки» 4 года назад. Она так искренне всему удивляется и радуется! Это меня очень трогает. И это очень круто!»

Телезрители смогут поближе познакомиться с Натали Неведровой и увидеть новую ведущую шоу «в работе» уже 27 августа, в воскресенье, в 10:00 на телеканале «Интер». В первом выпуске проекта «Орел и решка. Рай и ад – 2» Регина и Натали проведут уик-энд на Сардинии – красивейшем итальянском острове в водах Средиземного моря, где отдыхают помешанные на приватности самые богатые и знаменитые люди мира.

«Орел и Решка. Рай и ад – 2» с 27 августа на «Интере».

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